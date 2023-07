Escapades en Haute-Savoie : l’or bleu des Alpes du Léman

Entre le Mont-Blanc et le lac Léman, les bien nommées Alpes du Léman offrent des paysages exceptionnels qui se découvrent au fil de l’eau, or bleu omniprésent dans cette partie de la Haute-Savoie.

Le Chablais est le massif montagneux le plus septentrional des Alpes françaises. Il est encadré par le lac Léman au nord, les vallées de l’Arve et du Giffre à l’ouest, Val-d’Illiez au sud et la vallée du Rhône à l’est. Les Alpes du Léman sont la partie la plus au nord du Chablais, près du lac Léman, à moins de 2 heures 30 de route de Lyon et une petite heure de Genève. Elles sont réputées pour leurs paysages d’exception qui se découvrent au fil de l’eau, omniprésente dans ce coin de Haute-Savoie. L’eau est partout, synonyme de randonnées le long des torrents montagnards, de baignades au pied de cascades rafraîchissantes ou de longs après-midi à lézarder sur les douces rives d’un des nombreux lacs. Cet été, embarquez pour une escapade ressourçante !

La rivière du Brevon © OT Alpes du Léman

Les Alpes du Léman au fil de l’eau

Les Alpes du Léman, c’est tout d’abord un patrimoine naturel riche où l’eau tient une place centrale. Un véritable joyau montagnard, classé Géoparc par l’Unesco. Ce label est décerné aux zones naturelles présentant un intérêt géologique d’importance internationale, qu’il convient de préserver. Le Géoparc du Chablais se visite à pied, au gré de ses trois vallées : la vallée du Brevon, la vallée Verte et la vallée du Risse. Le mieux est de partir avec un guide pour découvrir son histoire vieille de 250 millions d’années, à l’époque où il n’y avait qu’un gigantesque océan alpin. Pour en savoir plus, l’office de tourisme des Alpes du Léman vous propose un circuit de plusieurs jours avec Bertrand, accompagnateur en montagne, guide du patrimoine et médiateur Géoparc. En six jours découpés en étapes d’environ 5 heures de marche et une dénivelée moyenne, vous partirez à l’assaut du mont Forchat (1 539 mètres), de la pointe de Tréchauffé (1 581 mètres) ou encore des cols de Foron et de Serpentine (1 832 et 1 834 mètres). Sur la route, les beaux lacs aux eaux cristallines de la Case et d’Arvouin. Ne vous inquiétez pas, des pauses sont prévues pour découvrir les fromages du coin, la faune et la flore locales ou encore l’impluvium de l’eau minérale d’Évian.

Plus d’informations sur www.geoparc-chablais.com

Réservations au 04 50 73 78 62

Randonnée sur les crêtes d’Hirmentaz © OT Alpes du Léman

Les Alpes du Léman se découvrent aussi en baskets ! Des trails confortables dans les alpages, au calme entre les arbres ou plus aériens, sur les crêtes, il y en a pour tous les goûts et les niveaux. Huit parcours sont balisés : quatre dans la vallée du Brevon, dans les villages de Bellevaux et Lullin, et quatre autres sur le haut de la vallée Verte. Le plus facile de ces circuits est une belle boucle de 4,5 kilomètres autour du lac de Vallon, pour 223 mètres de dénivelée. Le plus dur est sans doute le trail de 18,3 kilomètres et 1 143 mètres de dénivelée qui passe par Habère-Poche, les crêtes d’Hirmentaz et Miribel. Attention aux courbatures le lendemain !

Circuits sur www.alpesduleman.com

Le lac de Vallon © OT Alpes du Léman

80 ans, ça se fête !

Cette année, vous êtes cordialement invité aux quatre-vingts ans du lac de Vallon, qui auront lieu les 8 et 9 septembre. L’occasion de revenir sur l’histoire étonnante de sa naissance. Pour cela, il faut faire un petit saut dans le temps. Nous sommes le 11 mars 1943. La nuit est bien entamée et tout le monde dort. Soudain, un grondement tonitruant résonne dans la vallée. Une impressionnante coulée de boue dévale la pente, sous la pointe de la Gay, avalant tout ce qui se trouve sur son passage. Les jours suivants, les habitants doivent être évacués. La coulée de boue finit sa course au fond de la vallée, où elle dresse un véritable barrage naturel sur le cours d’eau du Brevon. Un vaste lac long de 900 mètres se forme. Nommé lac de Chauronde, puis lac de Vallon, en référence à la vallée engloutie, il est aujourd’hui un des sites remarquables du Géoparc du Chablais. S’il n’est pas possible de s’y baigner, il est l’un des spots préférés des pêcheurs, qui affectionnent également le lac de la Crossetaz, à Habère-Lullin, pour ses truites, et la rivière du Brevon pour son calme.

Pour la pêche, plus d’informations au 04 50 73 71 53 ou au 04 50 39 50 42 (lac de la Crossetaz)

Le village de Bellevaux © Gilles Place - OT Alpes du Léman

Bellevaux et ses musées

Au sein des Alpes du Léman se trouvent huit villages authentiques : Bellevaux, Habère-Lullin, Habère-Poche, Lullin, Mégevette, Reyvroz, Saxel et Villard. Le premier, Bellevaux, à 2 heures 30 de route de Lyon, vaut notamment le détour. Son nom vient du latin “bella vallis” qui signifie “belle vallée”. Et pour cause. Aujourd’hui, la commune de Bellevaux est l’heureuse propriétaire du lac de Vallon et de la cascade de la Diomaz, non loin. Dès le XIIe siècle, le site a été investi par les chartreux et les bénédictins. En témoignent la chapelle Saint-Bruno et la croix des Chartreux gravée au pied de la cascade de la Diomaz. Mais ses richesses ne s’arrêtent pas là. Bellevaux renferme au moins trois sites d’intérêt. Pour les curieux, la Maison de la Belle Vallée, au centre du village, vous apprendra les secrets engloutis du lac de Vallon. Vous pourrez y découvrir l’histoire de la commune à travers une belle collection de documents, de costumes, de clichés et divers objets d’autrefois. À 200 mètres, le musée de la Faune ravira les enfants. Une cinquantaine d’espèces naturalisées de mammifères et d’oiseaux alpins y sont exposées. Saurez-vous les reconnaître, identifier leurs cris et leurs empreintes ? Pas si simple. Pour continuer cette belle journée culturelle, dirigez-vous vers le jardin alpin qui se cache derrière l’église de Bellevaux. De nombreuses variétés de plantes de nos montagnes y sont cultivées avec soin, des plus banales aux plus insolites, utilisées en cuisine comme en sorcellerie… Ne vous fiez pas à leurs jolis pétales, certaines sont toxiques !

Plus d’informations sur www.museesdebellevaux.fr

La cascade de la Diomaz © OT Alpes du Léman

Les cinq plus belles cascades du Chablais

Difficile de faire un choix parmi toutes les cascades qui déroulent leurs flots impétueux au cœur des Alpes du Léman et alentour. Lyon Capitale en a choisi cinq. De la plus secrète à la plus connue, en passant par le meilleur spot de baignade, toutes et tous trouveront assurément leur bonheur.

• La cascade aux Biches

Commençons, logiquement, par la plus facile d’accès : la cascade aux Biches. Celle-ci se trouve à seulement 10 minutes de marche de Lullin, un village à moins de 10 minutes en voiture de Bellevaux. D’après la légende locale, cette charmante petite chute d’eau serait la préférée des biches pour s’y abreuver. Une balade idéale à faire avec de jeunes enfants pour profiter d’un moment fraîcheur dans un joli bois.

• La cascade de la Diomaz

Pour une bonne baignade, direction Mégevette, une petite commune à côté de Bellevaux. Là-bas, se trouve la majestueuse cascade de la Diomaz, à seulement 30 minutes de marche du beau lac de Vallon. Au terme de cette agréable balade ombragée, vous resterez ébahi devant la multitude de chutes d’eau qui composent la cascade de la Diomaz. Celles-ci s’écoulent gracieusement dans des marmites naturellement creusées dans la roche.

• La cascade de Nyon

En toute objectivité, la plus belle de la liste est la cascade de Nyon. Cette spectaculaire chute d’eau est accessible après une demi-heure de marche facile depuis Morzine, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Bellevaux. Un joli petit pont de bois permet de passer au-dessus de la cascade et de profiter d’une brume rafraîchissante. À droite, un sentier court – mais escarpé – offre un beau point de vue en surplomb du bassin.

• La cascade des Brochaux

La plus populaire de notre palmarès se trouve à deux pas. Il s’agit de la cascade des Brochaux. Celle-ci s’atteint en une petite heure de marche depuis les Lindarets, à 15 minutes de voiture de Montriond, un village tout près de Morzine. Le hameau des Lindarets est surnommé à juste titre “le village des chèvres” en raison de son importante population caprine en liberté. Succès assuré auprès des enfants ! Le chemin qui mène à la cascade se trouve au niveau du parking du télésiège. La montée se fait au milieu d’alpages verdoyants, du tintement des cloches des vaches et du sifflement strident des marmottes. L’arrivée à la cascade, dans un véritable décor de carte postale montagnarde, est tout simplement féerique.

• La cascade d’Ardent

Non loin, se trouve une autre chute d’eau à ne pas manquer, celle d’Ardent, moins connue que sa voisine des Brochaux. Le point de départ de cette balade de deux bonnes heures aller-retour n’est autre que le lac de Montriond. Ce plan d’eau est apparu suite à l’éboulement d’une partie de la montagne de Nantaux, il y a au moins plusieurs centaines – voire plusieurs milliers – d’années. Niché au pied des falaises, bordé de forêts et avec les sommets en toile de fond, le lac de Montriond a comme un petit air de Canada. Depuis le parking de la base de loisirs, un joli sentier alternant clairière et forêt vous emmènera jusqu’à la très belle cascade d’Ardent, un site classé emblématique de la vallée d’Aulps.

Plus d’informations sur www.morzine-avoriaz.com www.alpesduleman.com et www.valleedaulps.com

Le mont Forchat © OT Alpes du Léman

Couchers de soleil sur le lac Léman

Pour clore une belle journée passée à profiter de la fraîcheur des Alpes du Léman, quoi de mieux qu’un pique-nique tardif sous les derniers rayons du soleil ? Lyon Capitale vous dévoile les meilleurs spots des Alpes du Léman pour admirer un coucher de soleil magique avec une vue à 360° sur le lac Léman et le Mont-Blanc.

• Le mont Forchat

Un classique des Alpes du Léman, dont le sommet, à 1 539 mètres d’altitude, s’atteint facilement au terme d’une agréable montée d’environ une heure au milieu des épicéas, au départ de Très-le-Mont, près de Lullin. En haut, la statue de saint François de Sales, érigée en 1898, accueille chaque été un important pèlerinage. Cette année, il aura lieu le 30 juillet.

• La randonnée des crêtes d’Hirmentaz

Au sud, une autre balade emblématique du Chablais. Depuis Bellevaux, une montée de 1 heure 30, un peu plus difficile, vous emmènera au sommet, à 1 598 mètres d’altitude, où un panorama exceptionnel vous attend : le Mont-Blanc vous paraîtra à portée de main ! Sur le chemin, vous croiserez les vaches qui entretiennent les pistes de ski de la petite station d’Hirmentaz-Les Habères. Leur lait est utilisé pour la fabrication du reblochon et de l’abondance.

Les crêtes d’Hirmentaz © OT Alpes du Léman

• La pointe de Miribel

Enfin, troisième et dernier spot de cette petite sélection, la pointe de Miribel qui culmine à 1 581 mètres. On y accède depuis Ajon, à une vingtaine de minutes au sud de Habère-Poche. Après seulement 30 minutes de marche, vous aurez une vue imprenable sur le lac Léman, le massif du Chablais et, bien sûr, la chaîne des Alpes. Des randonnées faciles et agréables, à faire par beau temps pour profiter au maximum de ce panorama exceptionnel qu’offrent les sommets des Alpes du Léman.

Montée vers la pointe de Miribel © Gilles Place - OT Alpes du Léman

Où se loger ?

• La cabane du Chevrotin - 746, route de la Côte, Bellevaux - 04 50 73 76 04

• Chambres d’hôtes du château d’Avully - 465, chemin d’Avully, Brenthonne - 04 50 36 11 59

• Au Pré de la Basse - 120, chemin des Sources, La Basse, Orcier - 04 50 26 67 02

Où se restaurer ?

• Le Moulin de Léré - 270, route de Léré, Vailly - 04 50 73 61 83

• Café de la Chèvrerie - 7, chemin de la Planche, Bellevaux – 04 50 73 71 23

‘ Auberge de Miribel - 1690, route de la Glappaz, Habère-Lullin - 04 50 39 50 77

À ne pas manquer

• Les 22 et 23 juillet : Fête de la Buchille (fête de l’alpage, concerts, repas, produits locaux…), à Vailly

• Les 28 et 29 juillet : Rock’n Poche (festival de musique au pied des alpages), à Habère-Poche

• Le 30 juillet : 19e Fête des Vieux Métiers et des Vieilles Mécaniques, à Habère-Poche

• Le 30 juillet : 125e pèlerinage au mont Forchat, à Lullin

• Le 11 août : 25e Nuit des étoiles, à Habère-Poche

• Le 15 août : Kermesse de Bellevaux

• Le 20 août : Rand’Aulps e-bike du Roc d’Enfer, depuis Saint-Jean-d’Aulps

• Le 26 août : HL Fest (concerts), dans le parc du château de Habère-Lullin

• Les 23 et 24 septembre : Animations pour les 80 ans du lac du Vallon

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 heures 20 de route depuis Lyon, par l’autoroute

• En train : TER Lyon – Thonon ou Lyon – Annemasse (entre 2 heures 15 et 2 heures 30 dans les deux cas, avec une correspondance à Bellegarde-sur-Valserine). D’Annemasse, prendre ensuite le car régional Y04 jusqu’à Habère-Lullin, Habère-Poche (30 minutes) ou Bellevaux (1 heure). De Thonon, c’est le Y03 jusqu’à Vailly, Lullin (30 minutes) ou Bellevaux (40 minutes) – certains cars continuent jusqu’à Habère-Poche