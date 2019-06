25 communes en état de catastrophe naturelle en Auvergne-Rhône-Alpes

Après la sécheresse de l'été 2018 et les récents épisodes d'inondations et de coulées de boue dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, de nombreuses communes sont désormais en état de catastrophe naturelle.

Vingt-cinq communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle ce vendredi. La liste des communes concernées a été publiée au Journal officiel tard le soir-même. Ce sont celles qui ont été ravagées par les inondations et les coulées de boue du 15 juin dernier, dans l'Ain, l'Ardèche, l'Isère, la Drôme et la Haute-Savoie. L'Ardèche restant le département le plus impacté, avec 11 communes en état de catastrophe naturelle. Cette reconnaissance déjà attribuée l'année dernière permet notamment aux personnes sinistrées d'être indemnisées par leur assurance.

Une trentaine de communes de la Loire ont également été reconnues en état de catastrophe naturelle ce samedi, suite à l'épisode de sécheresse de l'été 2018 et aux mouvements de terrain qui ont suivi.

En revanche, les dommages causés par la grêle, pourtant impressionnants notamment à Romans-sur-Isère, ne sont pas concernés. Dans un contexte de dérèglement climatique, de tels épisodes devraient gagner en intensité.