Orages : la grêle épargne Lyon mais fait d'importants dégâts dans la Drôme

Certains agriculteurs drômois ont perdu toute leur récolte alors que de violentes averses de grêle ont balayé le département. Si Lyon a été plutôt épargnée, toute la région Auvergne-Rhône-Alpes a été touchée par ces violents orages.

Si les orages lyonnais ne se sont pas accompagnés de trop de dégâts, quelques chutes de branches tout au plus, les département de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été plus sévèrement touchées. En Savoie et en Haute-Savoie, des arbres se sont couchés sur les routes et des toitures ont été endommagés. En Savoie des vignes ont été touchées. Mais c'est la Drôme qui a payé le plus lourd tribut, agricole notamment. Le ministre de l'agriculture, Didier Guillaume, originaire du département, est attendu sur palce, ce dimanche matin. A Romans-sur-Isère, les volets de certaines maisons ont été criblés de grêlons, comme les vitraux de la collégiale Saint-Barnard. La force et la taille des grêlons a eu raisons de plusieurs pare-brise. Comme à Tullins, en Isère. L'orage s'est ensuite décalé vers la Suisse, où Genève n'a pas été épargnée. Plus tôt, c'est Saint-Etienne qui avait reçu des averses de grêles.

A Romans-sur-Isère la grêle a été particulièrement violente.

Vidéo incroyable à #RomansSurIsère lors de l'#orage cet après-midi dans la #Drôme. Le pare-brise littéralement pulvérisé, des dégâts importants rapportés dans la région. On en parle toute la soirée sur @BFMTV ! #météo #StormHour #BFMTV / Vidéo : Christophe Petrillo pic.twitter.com/dnKeVft5mN — Kévin Floury (@kevinfloury) June 15, 2019

De véritables trombes d'eau ont dévalés les rues de la capitale de la chaussure.

Torrent d'eau et de #grêle dévalant les rues de la commune de Romans sur Isère (département de la #Drôme) après le passage d'un virulent #orage cet après-midi. Vidéo via Instagram >> https://t.co/vG1c88yaWZ pic.twitter.com/eZODaV29hW — Météo Villes (@Meteovilles) June 15, 2019

Les vitres et vitraux de l'église Saint-Barnard ont été criblés de grêlons.

Images de désolation à Romans-sur-Isère après le violent épisode de grêle https://t.co/BntBBCeqoY pic.twitter.com/27Ek22V83f — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) June 15, 2019

L'Isère a aussi reçu de gros grêlons, notamment à Tullins, près de Grenoble.

⛈ L'orage et ses gros grêlons ont balayé le nord-Drôme puis le centre-Isère en faisant des dégâts, ici à Tullins. (via @ledauphine - https://t.co/z2yJE97h1B) pic.twitter.com/B7BVxoHaUV — Météo Express (@MeteoExpress) June 15, 2019

Plus tôt, Saint-Etienne avait été balayée par le vent et les averses. Avec de la grêle là-aussi.

Le déluge a commencé à Saint-Etienne, vigilance #orage jusqu’en début de soirée. Les rafales de vents peuvent atteindre 100km/h. pic.twitter.com/GsRK84R5bH — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) June 15, 2019

Enfin c'est vers la Suisse que ce sont déportés les intempéries en fin de journée.