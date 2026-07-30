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Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Orages et canicule : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par LR

    • L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placée en vigilance canicule et orages ce jeudi 30 juillet 2026.

    La canicule se poursuit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et gagne même en intensité. Ce jeudi 30 juillet, 10 départements de la région sont ainsi en vigilance orange canicule : le Rhône, l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, l'Isère, le Puy-de-Dôme, la Savoie, le Haute-Savoie, la Drôme et l'Ardèche.

    L'Allier et le Cantal restent eux en vigilance jaune pour cet épisode caniculaire qui touche une large partie du pays, de la Franche-Comté à la Corse.

    En plus de la chaleur, les orages pourraient s'inviter dans la région au cours de la journée. L'Allier, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire ont ainsi été placés en vigilance jaune aux orages pour une large partie de la journée.

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