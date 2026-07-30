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Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Feux de forêts : cinq départements, dont le Rhône, en vigilance orange

  • par La Rédaction

    • Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange aux feux de forêts par Météo France ce jeudi 30 juillet 2026.

    La situation est toujours critique concernant les feux de forêts en France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que le méga feu de Gironde est encore en cours, Météo France a placé cinq départements de la région en vigilance orange aux feux de forêts. Il s'agit du Rhône, de l'Ain, de l'Allier, de la Drôme et de l'Ardèche.

    Ces cinq départements présentent un risque élevé pour l'ensemble de la journée. Les autres départements régionaux restent eux en vigilance jaune pour un risque modéré.

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