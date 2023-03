200 licenciements à venir chez Euronews à Lyon, les syndicats appellent à la grève

Les syndicats de la chaîne d’information internationale Euronews ont appelé les salariés à la grève jusqu’à lundi pour protester contre le plan social qui doit supprimer près de 200 postes à Lyon d’ici 2024.

En grande difficulté financière depuis de nombreuses années, la chaîne d’informations internationale Euronews va faire l’objet d’un vaste plan social. La direction d'Euronews, qui espère un retour à l'équilibre financier "d'ici à 2025", veut supprimer près de 200 postes à Lyon d’ici l’année prochaine, alors que depuis 10 ans la chaîne a perdu environ 160 millions d‘euros et, pour la seule année 2021, affiche un résultat net de -20 millions d’euros.

Depuis jeudi, les syndicats d’Euronews appellent donc les salariés à la grève jusqu’au lundi 20 mars. "Le but de cette grève est « bureaux vides ». Nous vous invitons donc à rester chez vous", explique l’intersyndicale SNJ/CFE-CGC/SNRT-CGT Audiovisuel dans un communiqué.

128 journalistes à la porte

Selon les derniers chiffres du Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) initié par le fonds d’investissement portugais Alpac Capital neuf mois après le rachat d’Euronews, 197 salariés sur un effectif de 349 salariés permanents devraient être mis à la porte. La CGT, qui dénonce un "massacre social et éditorial" précise dans un communiqué que les "deux tiers de la rédaction sont évincés" et "au total 128 journalistes, 57 technicien·e·s et 12 administratifs vont perdre leur emploi".

À terme, le siège d’Euronews devrait rester à Lyon "avec plus de 140 salariés", mais ce ne sera sûrement plus dans le cube vert emblématique de la chaîne et de Confluence, qui doit être mis en vente d’ici la fin de l’année. D’ici à 2025, le projet de la direction vise à faire de Bruxelles "le cœur névralgique du dispositif" avec la création de plus de 100 postes, dont 70 journalistes sur place, précise l’AFP.

