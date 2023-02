Lyon : les salariés d'Euronews en grève contre la crainte d'un démantèlement

Entre 150 et 200 salariés de la chaîne paneuropéenne Euronews ont manifesté jeudi 2 février devant le cube vert à Confluence, contre la crainte d'un démantèlement.

Inquiets pour leur avenir au sein des locaux de la chaîne paneuropéenne Euronews, les quelque 200 salariés du groupe ont poussé un "coup de gueule" jeudi 2 février à Confluence. Une grande chaîne humaine s'est formée aux alentours de 10 heures dans le but de montrer leur colère. "On a une incertitude et une grande angoisse par rapport à l'avenir de l'entreprise, au danger de suppression des emplois, puis surtout on manifeste contre une éventuelle délocalisation de notre rédaction" confie Léna Roche, secrétaire CFE-CGC du comité social et économique d'Euronews.

Rachat du cube vert en juin 2022

"On a énormément de questions mais pas de réponses" Léna Roche, secrétaire CFE-CGC du comité social et économique d'Euronews

Les inquiétudes ont commencé à apparaître le 30 juin 2022, date de l'acte de vente des locaux d'Euronews à Alpac Capital, un fonds d'investissement portugais, devenu actionnaire majoritaire. En raison de la crise énergétique, le bâtiment est devenu trop coûteux, même si Léna Roche évoque qu'il y avait eu un projet de "sous louer une partie du cube". Pour rappel, Euronews est installé depuis 2015 dans le cube vert, imaginé par le cabinet Jakob + MacFarlane à Confluence. "Les éléments de réponse qu'on a ne sont pas très rassurants. On ne sait toujours pas où va pouvoir travailler après", explique la secrétaire du CSE.

160 millions d'euros de pertes

Lancée il y a 30 ans, en 1993 par une vingtaine de chaînes européennes, Euronews est une chaîne paneuropéenne qui diffuse en continu des informations en quinze langues avec une rédaction comptant 400 journalistes. Mais depuis quelques années, elle connaît d'importantes difficultés économiques. La chaîne a cumulé "160 millions [d’euros] de pertes en dix ans", rapportait Guillaume Dubois, directeur général, au Monde.

La grève qui a duré 24 heures, n'est pour l'heure pas reconduite.