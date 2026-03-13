Actualité
Saint-Priest : un homme armé d’un couteau interpellé devant un collège

  • par VG

    • Un individu armé d’un couteau a été arrêté jeudi en fin d’après-midi devant un collège de Saint-Priest. L’homme aurait tenté de fuir à l’arrivée des forces de l’ordre avant d’être rapidement maîtrisé.

    Un homme a été interpellé jeudi 12 mars vers 17h30 devant le Collège Colette, à Saint-Priest. Les forces de l’ordre avaient été alertées après le signalement d’un individu menaçant, qui se trouvait face à l’établissement muni d’un couteau.

    Selon nos confrères du Progrès, des policiers municipaux et nationaux se sont rapidement rendus sur place. À leur arrivée, le suspect aurait tenté de prendre la fuite, mais il a été rattrapé et interpellé peu après par les agents.

    Plus tôt dans la journée, une autre intervention avait déjà mobilisé les forces de l’ordre près d’un établissement scolaire de la métropole. Un homme au visage dissimulé s’était introduit dans le Lycée Robert-Doisneau à Vaulx-en-Velin, provoquant le confinement temporaire des élèves. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de cette intrusion.

    Festival Écrans Mixtes : le film espagnol Maspalomas remporte le Grand Prix 2026

    Laisser un commentaire

