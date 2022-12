14°c et des averses lundi 26 décembre à Lyon

La journée de ce lundi 26 décembre devrait être perturbée par des averses, de la fin de matinée jusqu’au début de soirée.

Il n’y a pas eu de miracle pendant le week-end de Noël. Ce lundi 26 décembre, les températures ne baissent toujours pas et restent supérieures de 7°c aux normales de saison entre Rhône et Saône sous l'effet du redoux. Selon les prévisions de Météo France, il devrait faire entre 7 et 14° C aujourd'hui à Lyon.

Ces températures automnales s'accompagneront d’averses sur les coups de 11 heures. Celles-ci devraient ensuite se poursuivre jusqu’en début de soirée. Les précipitations ne devraient toutefois pas être très fortes, leur hauteur annoncée étant de 1 millimètre.