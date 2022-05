Un restaurant étoilé de Lyon propose un menu dédié à la livraison

5 ans après son lancement à Lyon, l'application de livraison de repas 'epicery' recense depuis peu son premier restaurant étoilé : Le Gourmet de Sèze.

C'est une première pour l'application de livraison de repas 'epicery'. Installée à Lyon depuis 2017, il est désormais possible de commander sur la plateforme dédiée aux artisans et commençants de quartier, un menu d'un restaurant étoilé lyonnais : Le Gourmet de Sèze.

Située dans le 6e arrondissement, l'adresse du chef Bernard Mariller se lance dans l'aventure. L'application recense maintenant plus de 70 commerces de bouche et restaurants disponibles. A noter que Bernard Mariller n'est pas le seul de la famille à permettre aux Lyonnais d’être livrés d'une bonne gourmandise dans les deux heures. Ses enfants, Clément, chef pâtissier, et sa sœur Pauline, proposent également les pâtisseries des boutiques “Mariller les Saveurs” sur la plateforme.