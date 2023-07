Quoi de neuf à Lyon ?

4 nouvelles adresse lyonnaises à découvrir !

Trouver chaussure à son pied

Si vous souhaitez vous offrir de belles chaussures sans casser votre tirelire, allez surfer sur le site jevadrouille.com.

Vous trouverez sans doute votre bonheur, parmi les nombreuses paires proposées. Jeune entreprise lyonnaise créée par Adrien et Thomas, deux amis de lycée, jevadrouille propose en effet des modèles haut de gamme de seconde main, à prix très doux.

Avant la mise en vente sur le site, un diagnostic est réalisé afin d’évaluer le travail à effectuer sur les souliers. Puis ils sont nettoyés, assainis et enfin réparés avec l’aide de cordonniers-bottiers lyonnais.

Pour vous permettre de trouver la paire qui vous correspond vraiment, vous bénéficiez d’un délai de rétraction de quatorze jours. Cerise sur le gâteau : les produits d’entretien sont offerts à chaque achat, et tout au long de la durée de vie des chaussures !

www.jevadrouille.com

Cocon douillet

C’est après la naissance de sa fille qu’Audrey, éducatrice spécialisée, décide d’ouvrir un espace Snoezelen dédié aux tout-petits.

Le principe : l’enfant (de six mois à trois ans) est accueilli, en compagnie d’un de ses parents, dans un espace calme et feutré, agrémenté de quelques lumières douces.

Au gré de la séance, il évolue à sa guise, à la découverte de toutes sortes de supports conçus pour éveiller ses sens : balles sensorielles, colonnes à bulles, dalles lumineuses, matelas à eau…

Un temps d’exploration magique qui permet à l’enfant non seulement de passer un moment privilégié avec son parent, mais aussi de stimuler son développement cognitif, sa mémoire des sens, son imagination…

Cocon féérique (35 € pour 50 minutes) – 43, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e

Épices d’ici et d’ailleurs

Poussez la porte de la toute nouvelle boutique Poivres et Cie. Ce sont alors toutes sortes d’effluves épicés et gourmands qui viennent chatouiller vos narines…

Ici, Karen vous propose, en vrac ou conditionné, un grand choix d’épices de tous les pays, de poivres, de sels, d’huiles, vinaigres et moutardes aromatisés, de mélanges divers et variés…

Sans oublier les rillettes du Fumet des Dombes, aux saveurs hors du commun, telles que cuisses de grenouilles coco curry ou encore carpe au piment de Bresse.

Cela va sans dire, Karen choisit ses fournisseurs avec le plus grand soin, et privilégie la production artisanale, l’éthique et, quand c’est possible, le circuit court.

À venir : des ateliers de dégustation de curry avec découverte des poivres.

Poivres et Cie – 15 rue Vaubecour, Lyon 2e

Une maison qui prend soin de vous

Nouvelle enseigne, nouveau look, pour cet institut de la rue Auguste-Comte qui vous accueille dans un espace chaleureux et feutré, aux tons naturels et poudrés.

Ici, outre les épilations et les traditionnelles beautés des mains et des pieds, on chouchoute votre visage et votre corps avec des soins purifiants, énergisants, relaxants…

L’objectif : répondre à vos besoins et vos envies. Les produits utilisés (et qui sont aussi à la vente) sont issus de marques françaises – Minimaliste et Absolution –, fabriqués en France et bios.

Coup de cœur pour le soin du visage “Pro âge”, véritable soin signature de Maison Auguste. Réalisé sur mesure, il dure de 30 à 75 minutes et propose démaquillage, gommage, massage, drainage, stimulation des muscles, pose d’un masque…

Maison Auguste – 39, rue Auguste-Comte, Lyon 2e