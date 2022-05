Le plus grand festival de cuisine nomade de France fait enfin son retour et l’attente a été longue ! La ville lyonnaise se prépare avec impatience aux quatre jours de juin les plus excitants de l’année.

Thierry Marx, les restaurateurs de Paul Bocuse, Kid Francescoli... Des noms plus allégeants les uns que les autres se côtoieront pour la 6e édition du Lyon Street Food festival ! Déguster des mets dépaysants tout en profitant de sons électro et en participant à un cours de danse folklorique. Voilà quelques-unes des centaines d’activités proposées par l’évènement lyonnais incontournable.

C’est avec euphorie et sans restrictions sanitaires que le festival donne rendez-vous à ses visiteurs du 23 au 26 juin, de quoi donner un bel avant goût de l’été. La crème des artistes sera réunie dans les 23 000 m2 des authentiques usines Fagor Bandt (7e arrondissement).

Quand les cultures se rencontrent

Se rendre, dans la même journée, au Portugal, en passant par le Pays-Basque puis finir par l’Asie c’est possible grâce au Lyon Street Food Festival. Comme l’affirme le co-fondateur de l’évènement, Thomas Zimmerman, « la cuisine est l’expression d’une diversité de cultures et de territoire ». C’est donc naturellement que saveurs et savoirs-faire se mélangent dans un même lieu. Ne soyez donc pas surpris de voir un tacos revisité côtoyer des quenelles de brochet au champagne.

Soucieux de prendre en compte les grandes questions sociétales actuelles, le festival veille à établir une égalité parfaite entre tous les cuisiniers. Etoilés ou non, les 120 chefs et leurs brigades seront donc logés à la même enseigne. Thierry Marx, doublement étoilé, réalisera pour l’occasion une recette exclusive. Le restaurant Paul Bocuse proposera quant à lui un de ses mets raffiné à seulement 5€. De quoi en faire saliver plus d’un !

« Lorsqu’un nouveau plat est mis sur notre carte ça nous parait évident de l’emmener au festival ». Gilles Reinhardt, chef du restaurant doublement étoilé Paul Bocuse, a bien compris l’ambition du festival : permettre aux cuistots de faire des essais culinaires. A côté de cela, c'est également l’occasion pour les chefs émergeants de se faire connaitre. Présent depuis les débuts, le chef Sebastien Bouillet ne cache pas son attachement à l’évènement « Le festival donne la même chance à tous les chefs est c’est ça qui est super. Il apporte une véritable visibilité et nous pousse à innover en proposant de nouvelles idées. »

Kid Francescoli : un show au sommet

En tournée internationale entre les Etats-Unis et l’Asie, l’artiste Kid Francescoli prend tout de même le temps de faire une halte au Lyon Street food festival. Et, ce n’est pas le seul. Ils sont au total une douzaine à venir se produire entre les effluves de nourritures et les reflets des divers espaces scénographiés.

Prestations, dégustations ou encore ateliers participatifs seront donc rassemblés pendant 4 jours. Bouleversant les codes culinaires, le Lyon Street Food Festival souhaite rassembler autour d’une table mais pas seulement. Et, parce que c’est le savoir-faire et le potentiel de chacun qui est mis-en-avant, les visiteurs peuvent eux-aussi mettre la main à la pâte. Que ce soit en cuisine, avec l’école de Paul Bocuse, ou en photographie avec le stand Influence Lab. Une chose est certaine, c’est qu’ils n’auront que l’embarras du choix avec les plus de 300 ateliers participatifs qui seront mis à disposition.

Chef restaurateur : un métier oublié

Les temps sont compliqués pour le milieu culinaire, le covid ayant fortement participé à diminuer l’envie de devenir cuisinier. Cette année, le festival décide donc de prendre la parole sur la grande thématique de l’emploi. C’est sur le stand « Street Food Stories » que les chefs feront tomber leurs tabliers et parleront à coeurs ouverts pendant. En racontant leur quotidien, leurs parcours et en partageant leurs anecdotes, les chefs tenteront de susciter l’intérêt pour ce métier parfois oublié.

Moins onéreux et tout aussi dépaysant, n’hésitez pas à aller vous promener dans les allées du Lyon Street Food Festival. Profiter de la douceur du mois de juin, déguster divers mets atypiques et participer à toutes sortes d’activités, voilà les objectifs de l’évènement !