Qui succédera au chef lyonnais Grégory Cuilleron, champion du monde en titre ? Réponse les 8 et 9 octobre 2022, pour la 4e édition du Championnat du monde de l'œuf en meurette.

À l'occasion des Journées mondiales de l'œuf en meurette les 8 et 9 octobre - créées de toutes pièces par le Château du Clos de Vougeot - l'ONU ayant, de son côté, validé la journée mondiale de oiseaux migrateurs le 8 et celle de la Poste le 9), le très sérieux Championnat du monde de l'œuf en meurette retrouvera ses quartiers au sein du château du Clos de Vougeot (Côte-d'Or) -château des XII et XVIe siècles, du vignoble de Bourgogne, au milieu du prestigieux clos-vougeot.

Les chef lyonnais Grégory Cuilleron, champion du monde en titre et Davy Tissot (Bocuse d'Or 2021 et Meilleur ouvrier de France) seront membres du jury.

Des cuisiniers venus des quatre coins du monde, de Beaune à New York, viendront se défier sur cette recette pour obtenir le titre suprême.

Dans cet événement culinaire, un concours sera comme chaque année réservé aux professionnels et un autre aux amateurs de la gastronomie. Grégory Cuilleron, champion du monde en titre, préside cette seconde édition du concours amateur :"Après avoir gagné le concours, j'avais aussi cette envie de devenir un membre du jury". Le concours amateur avait connu l'année passée un vif succès, une qualité de plat qui avait été soulignée par le jury. "C'est un plat familial, que l'on soit du milieu ou de simples amateurs. Le niveau est toujours très intéressant", exprime cet ancien candidat de l'émission de télévision Top Chef.

La nouveauté de cette édition mettra en lumière les futurs talents de la gastronomie française dans un concours consacré aux apprentis. Organisé en partenariat avec Lions Club Paris France Gastronomie, le concours sera présidé par Eric Pras, chef du restaurant Lameloise à Chagny.

C'est quoi un oeuf en meurette ?