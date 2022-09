Espaces et mouvements réinventés : un skate-park sculptural aux Subs

Pour démarrer la saison, le hangar des Subs se métamorphose en installation de sculptures "à skater". Une proposition artistique qui sollicite autant nos corps que notre imagination ! Au programme, performances de danse, skate sessions pour amateurs ou confirmés, workshops apéros, ateliers mini-pousses…

Ni spectacle, ni exposition, ni atelier, L’Inclinée est une proposition faite aux Lyonnais par trois artistes qui ont l’habitude d’investir des lieux sollicitant la participation du public.

Ainsi l’artiste-plasticien-skateur Raphaël Zarka et les chorégraphes Julie Desprairies et Thierry Thieû Niang transforment le hangar des Subs en un skate-park sculptural que chacun pourra s’approprier en jouant, dansant, roulant dessus, offrant à son corps des mouvements libérés et joyeux.

Un peu plus tard dans la saison, rendez-vous est donné avec Heine Avdal et Yukiko Shinozaki, deux danseurs-chorégraphes ayant créé leur compagnie Fieldworks en Belgique en 2000.

Transformation du corps, exploration des espaces publics/privés fondent leur recherche d’un nouveau langage qui s’appuie, sans hiérarchie, sur l’utilisation de différents médias : musique, danse, vidéo, performance, arts visuels… Gone here (yet) to come expérimente comment le mouvement dans l’obscurité convoque des espaces et des architectures inconnus, des rencontres où se joue une autre manière d’être en lien avec l’autre et de percevoir le monde…

L’Inclinée – Du 28 septembre au 8 octobre et Gone here (yet) to come – Les 14 et 15 octobre – Aux Subs