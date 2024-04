La meilleure brigade de France 2024 est celle de Bocuse 

Thibault Curioz (3e en partant de la gauche), Nicolas Adam (4e) et Raphaël Garel (5e), du restaurant Bocuse, le trio élu Meilleure brigade de France 2024 @Sandrine Kauffer

Le restaurant Paul Bocuse a été élu meilleure brigade de France 2024 lors de la 8e édition du concours de la Meilleure brigade de France, organisée par Métro.

La compétition s’est déroulée les 8 et 9 avril à l’école Ferrandi, près de Paris, sous la présidence du chef triple étoilé Gilles Goujon. Six brigades de restaurants avaient été sélectionnées pour la finale (parmi 87 dossiers reçus) À l’issue de deux jours intenses, le restaurant Paul Bocuse, situé à Collonges-au-Mont-d'Or près de Lyon, s'est vu décerner le titre de Meilleure brigade de France 2024.

L'équipe était composée d'une partie de la jeune génération de "l'équipage" du restaurant Paul Bocuse : Thibault Curioz, l'un des chefs sommeliers de Bocuse (5 ans de maison) qui officiait au concours comme maître d'hôtel, Raphaël Garel, sous chef de cuisine junior (dix ans de maison), qui officiait au concours comme chef et Nicolas Adam, commis rôtisserie (3 ans et demi de maison), qui officiait comme commis au concours.

"C'est une fierté, c’est la jeune génération, la relève, a expliqué à Lyon Capitale Gilles Reinhardt (MOF 2004), chef exécutif de L’Auberge du Pont de Collonges. L’oeuvre de Monsieur Paul a toujours été marquée par la transmission. Cette récompense en est un exemple."

Les épreuves individuelles ont donc commencé tôt lundi matin par une recette de crêpes soufflées, "assez techniques", précise le chef Gilles Goujon. Ont ensuite suivi un QCM, une sélection de vins à accorder avec les plats réalisés par les candidats parmi 35 vins choisis par Dominique Laporte, Meilleur sommelier de France et Meilleure ouvrier de France en Sommellerie. Laetitia Gaborit, Meilleur ouvrier de France fromage a ensuite orchestré l’épreuve de fromage. La journée s’est enfin achevée avec une épreuve surprise et inédite pour le concours, la réalisation de crêpe Mademoiselle, recette emblématique de la tour d’Argent à Paris, à base de Grand Marnier, de Cointreau et de Mandarine Impériale.

Le lendemain, les six équipes finalistes ont réceptionné les aliments pour ensuite réaliser une entrée pour huit personnes sur le thème de l’œuf et de l’asperge, puis un plat : un carré d’agneau treize côtes.

Découvrez le palmarès complet :

1e Meilleure brigade de France d’or : RESTAURANT PAUL BOCUSE , Collonges-Au-Mont-d’Or (69660) : Raphael Garel, Thibault Curioz et Nicolas Adam

, Collonges-Au-Mont-d’Or (69660) : Raphael Garel, Thibault Curioz et Nicolas Adam 2e Meilleure brigade de France d’argent : LE COUVENT DES MINIMES, Mane (04300) : Richard Agliata, Louis Abba et Adrien Cerdeira

: Mane (04300) : Richard Agliata, Louis Abba et Adrien Cerdeira 3e Meilleure brigade de France de bronze : LE CHABICHOU, Courchevel (73120) : Antonin Buron, Jules Allombert et Emmanuel Baudier

Prix du meilleur commis/apprenti : Louis Abba, le couvent des Minimes

: Louis Abba, le couvent des Minimes Prix du meilleur chef de cuisine : Brice Maillet, La Mirande

: Brice Maillet, La Mirande Prix du meilleur maitre d’hôtel : Thibault Curioz, restaurant Paul Bocuse

