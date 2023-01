Pour "6 minutes chrono", Christophe Marguin, patron des Toques blanches lyonnaises, explique les projets de l'association de cuisiniers.

Faire des Toques blanches lyonnaises une marque nationale et rendre la marque Toques blanches lyonnaises accessible aux consommateurs, par une présence en grande distribution.

L'objectif de la plus ancienne association de cuisiniers de France est ambitieux. "Depuis de nombreuses années, on a travaillé sur l'image de l'association, qui est devenue un label, explique Christophe Marguin, son président depuis 2006. On s'est dit "pourquoi la grande consommation n'aurait pas droit à ces produits?"".

D'ici la fin du dernier trimestre 2023, les consommateurs pourront ainsi trouver dans les moyennes et grande surfaces des "produits secs" (pâtes, longue conservation) dans les rayons. "Il y aura un gros travail de sourcing et d'identification des entreprises qui fabriquent les produits, des contrôles sanitaires" avant l'apposition du logo.