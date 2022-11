Café du Jura. Du porte-pot à la tête de veau, 155 ans d'histoire

Ouvert en 1867, le Jura est assurément l'un des plus anciens établissements de bouche de Lyon.

Casse-vin et morceau de lard

Très probablement ouvert par un Jurassien à la fin du XIXe siècle, entre l'invention du bateau-mouche et celle du cinématographe, Le Jura s'est rapidement imposé comme l'un des piliers du gras double et du sabodet.« Y'a plus de pain ! ». Quand la tête d'un client ne lui revenait pas ou quand il n'avait tout bonnement plus envie de servir à manger, le patron ne s'en faisait pas une miette : il indiquait la porte. Petit et sec, grosses lunettes cerclées en or, sempiternel tablier bleu autour de la taille, « Gaby » Neveu allait, sans le savoir, contribuer à perpétuer l'archétype du patron de bouchon lyonnais. Caractériel, atrabilaire, parfois même tyrannique, grincheux quand on le complimentait, mais au fond, doux comme un agneau.De la grande histoire du Jura, on ne sait peu de choses avant 1934, date à laquelle la famille Neveu acquit le bistro. Si les archives remontent à 1867, on apprend juste que l'enseigne s'appelait Café du Jura ; un nom plutôt singulier à Lyon qui doit probablement son origine au fait qu'un Jurassien tenait l'endroit. Le Café du Jura était alors un porte-pot, une boutique où l'on vendait du vin au détail. On y débitait en quantités bénédictines des côtes du ventoux, du mâcon blanc et du beaujolais. Le temps qu'on leur remplisse leurs pots à la cave (et ça pouvait traîner), les clients buvaient un canon au bar (souvent au pluriel), accompagné d'un « casse-vin », à savoir quelques grattons ou un morceau de lard. Témoins de ce vineux passé, le tonneau posté devant la porte d'entrée et l'inscription, au-dessus du rouge auvent, « Chez Gabriel, marchand de vins » (que l'adjoint à la culture Patrice Béghain réussit à faire conserver malgré l'avis négatif des Monuments historiques).