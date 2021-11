A table ! Frazarin, un bistrot définitivement épicurien

Frazarin, un attachant restaurant de quartier dont tout Lyon va babiller.

La première chose qui frappe, c’est le nom. Frazarin. Intuitivement, on a pensé à Mazarin, probablement l’un des illustres Italiens les plus français, dont la destinée est née à Lyon. Le 29 janvier 1630, Mazarin et Richelieu (dont le frère aîné est l’archevêque de Lyon) se rencontrèrent lors de négociations de paix secrètes entre l’Espagne et la France. On vous explique sur le pouce : le ministre du pape Urbain VIII, au nom de sa Sainteté, demanda instamment au cardinal que la France accorde une suspension d’armes, "le vrai moyen, disait le pape, de venir à une bonne paix". Et le cardinal de renvoyer Mazarin au pape après l’avoir bien convaincu que "les intentions de Sa Majesté étoient du tout justes et avantageuses au bien de la chrétienté".