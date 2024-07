A Lyon, une innovation pour les commerces de proximité

Afin de les aider à prendre le virage du e-commerce, une entreprise lyonnaise rend le click & collect plus souple pour les commerces de proximité.

Peu après le confinement lié au Covid-19, le e-commerce a explosé. Selon la 11e (et dernière en date) "Enquête consommateurs" de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, en 2022, dans la région lyonnaise, la vente en ligne a représenté 1,7 milliard d’euros, dont 1, 6 milliard d’euros en non alimentaire. Soit une part de 22% des achats, un taux qui a plus que doublé depuis 2017. "Cette forte progression du e-commerce entraîne, de facto, une baisse significative des parts de marchés des commerces physiques" souligne l'enquête.

"Beaucoup d’indépendants mettent la clé sous la porte. Ils ont plus de mal à prendre le tournant du e-commerce qui représente aujourd’hui 15 % des achats et on table sur 20 % en 2030" expliquait récemment dans Lyon Capitale Arnaud Gasnier, professeur à l’université du Mans et chercheur au laboratoire Espaces et Sociétés, s’est spécialisé sur la question du commerce en ville.

Cette sédentarité a en effet eu des conséquences délétères sur les commerçants notamment à travers la suppression du lien avec le client.

Pour palier ces effets, deux entrepreneurs lyonnais, Régis Laurent et Antoine de Saléon Terras, ont innové en proposant une offre click & collect aux commerces de proximité via un système de casiers de retrait sécurisés et disponibles 24h/24. Leur entreprise, Drive Club, lancée en 2023, permet à ces petits magasins d'offir à leurs clients le même service de retrait que les plateformes en ligne, sans avoir à expédier les commandes colis. Et de ne plus être soumis aux horaires d'ouverture des boutiques pour récupérer sa commande. Il permet ainsi aux commerçants de fidéliser leurs clients et de leur éviter le temps d’attente.

Les casiers de retrait click & Collect de l'entreprise lyonnaise Drive Club

Les Lyonnais Régis Laurent et Antoine de Saléon Terras de Drive Club

Le principe est simple : "lorsque le client règle sa commande dans son commerce ou en ligne, elle est mise dans un casier. Il reçoit un code émis par notre plateforme par mail et par SMS. Il peut alors se rendre dans son établissement, même si celui-ci est fermé, et rentrer le code pour récupérer les produits", explique Régis Laurent. De plus, "il n’y a pas de risque que le colis soit perdu ou endommagé et pas de coût supplémentaire d’emballage". Ce système permet également de supprimer les coûts de livraison. Pour l’instant, cette structure a seulement été installé à Quercy, dans le Lot.

Actuellement, l’offre s’élève à 150€/mois, un tarif abordable proposé aux commerçants. Cette société a atteint une telle évolution depuis moins d’un an que les deux entrepreneurs espèrent atteindre le demi-million d’euros de chiffre d'affaires rapidement. A ce jour, plus d'une dizaine d’enseignes ont déjà été convaincues de rejoindre ce nouveau projet lyonnais à destination du commerce de proximité.

