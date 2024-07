À l'image de "Génération Goldman", un spectacle en hommage à la chanteuse canadienne "Génération Celine" débarquera à Lyon en 2026.

"Génération Céline", le nouveau spectacle en hommage à une légende de la chanson débarquera à Lyon en janvier 2026. L'occasion pour tous les fans de la chanteuse canadienne de replonger dans l'univers musical de celle qui a vendu 230 millions de disques dans le monde, dont plus de 25 millions en France.

Une tournée inédite

Après l'immense succès de "L'Héritage Goldman" ce spectacle exceptionnel se fera sous la direction artistique d'Erick Benzi, ancien membre du groupe Canada, et célèbrera la carrière de l'icône canadienne avec une nouvelle génération de chanteurs. Pour les lyonnais, rendez-vous le mardi 13 janvier 2026 à la halle Tony Garnier. La tournée débutera à Paris en septembre 2025 et passera par plus d'une vingtaine de villes en France, notamment Clermont-Ferrand le 14 janvier 2026, Grenoble le 16 et Chambéry le 17.

Les billets sont déjà disponibles à partir de 49,00 euros ou 25,00 euros pour les moins de 25 ans.

