À Lyon, un parking transformé en place végétalisée : "C'est vachement mieux maintenant"

La place des Martyrs de la résistance a été inaugurée jeudi 13 novembre dans le 3e arrondissement de Lyon.

"Voilà, c'est la fête quand les travaux sont finis", lance un élu écologiste en écoutant les enfants de l'école Léon Jouhaux chanter pour l'inauguration de la nouvelle place des Martyrs de la résistance dans le 3e arrondissement de Lyon. En 2022 encore, la place n'était qu'un parking et servait de cour de récréation à l'école. 1,6 million d'euros et trois ans plus tard, elle s'est transformée.

"Qu'elle est belle la ville quand elle se transforme"

Au nord, le parvis minéral accueille notamment le marché tous les jeudis. Au centre, des mobiliers de détente et de loisirs ont été installés. Au sud, une fresque a été peinte au sol. Elle sert notamment de piste d'initiation au vélo. Au total, sept arbres supplémentaires ont été plantés, ainsi que plus de 1 000 arbustes et 6 000 vivaces.

"C'est vachement mieux maintenant", s'est félicité le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. "Qu'elle est belle la ville quand elle se transforme", a lancé le maire Grégory Doucet. Et d'ajouter : "Je suis un maire heureux de voir que les visages et sourires sont au rendez-vous."

"La ville change, elle change au bénéfice du plus grand nombre", s'est réjouit la maire Marion Sessiecq qui lance par ailleurs sa campagne ce jeudi. "On va faire des fêtes de fin de chantier jusqu'au mois de mars", sourit un élu écologiste. À quelques pas d'ici, c'est l'immense chantier de la rue Garibaldi qui s'achèvera d'ici quelques semaines.