Actualité
La place des Martyrs de la résistance a été inaugurée ce jeudi. (@NC)

À Lyon, un parking transformé en place végétalisée : "C'est vachement mieux maintenant"

  • par Nathan Chaize

    • La place des Martyrs de la résistance a été inaugurée jeudi 13 novembre dans le 3e arrondissement de Lyon.

    "Voilà, c'est la fête quand les travaux sont finis", lance un élu écologiste en écoutant les enfants de l'école Léon Jouhaux chanter pour l'inauguration de la nouvelle place des Martyrs de la résistance dans le 3e arrondissement de Lyon. En 2022 encore, la place n'était qu'un parking et servait de cour de récréation à l'école. 1,6 million d'euros et trois ans plus tard, elle s'est transformée.

    "Qu'elle est belle la ville quand elle se transforme"

    Au nord, le parvis minéral accueille notamment le marché tous les jeudis. Au centre, des mobiliers de détente et de loisirs ont été installés. Au sud, une fresque a été peinte au sol. Elle sert notamment de piste d'initiation au vélo. Au total, sept arbres supplémentaires ont été plantés, ainsi que plus de 1 000 arbustes et 6 000 vivaces.

    "C'est vachement mieux maintenant", s'est félicité le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. "Qu'elle est belle la ville quand elle se transforme", a lancé le maire Grégory Doucet. Et d'ajouter : "Je suis un maire heureux de voir que les visages et sourires sont au rendez-vous."

    "La ville change, elle change au bénéfice du plus grand nombre", s'est réjouit la maire Marion Sessiecq qui lance par ailleurs sa campagne ce jeudi. "On va faire des fêtes de fin de chantier jusqu'au mois de mars", sourit un élu écologiste. À quelques pas d'ici, c'est l'immense chantier de la rue Garibaldi qui s'achèvera d'ici quelques semaines.

    à lire également
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Humour : Marion Mezadorian pète les plombs au théâtre Jean-Carmet 11:23
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale 11:10
    L'Asvel reprend son souffle face à Partizan 10:20
    Pollution à Lyon : une bonne qualité de l'air ce samedi 09:25
    orage Lyon
    Des pluies attendues ce samedi avant des éclaircies 09:12
    d'heure en heure
    Olivier Touchard
    Label Gibiers de France : "Nous voulons une viande accessible, entre le prix du bœuf et celui du mouton" assure Olivier Touchard 07:00
    Ain : IDEA accompagne EDF dans la construction de deux réacteurs au Bugey 14/11/25
    La RD103-E rouvre à la circulation à Saint-Romain-en-Gier 14/11/25
    Ain : 20 installations photovoltaïques pour une ZAC Ferney-Genève autonome en énergie 14/11/25
    Drôme : en novembre, le collectif Ruban blanc se mobilise contre les violences faites aux femmes 14/11/25
    Alain Ducasse ouvre une chocolaterie à Lyon 14/11/25
    Lyon : 480 collégiens et lycéens réunis pour un ciné-débat sur le cyberharcèlement  14/11/25
    Police Nationale à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Le syndicat de police Alliance saisit la préfecture pour faire annuler le Lyon Antifafest 14/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut