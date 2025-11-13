Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Haute-Savoie : des travaux pour améliorer la visibilité sur la RD 1205 à Sallanches

  • par La Rédaction

    • Le Département de la Haute-Savoie engage des travaux entre le 12 et le 29 novembre pour sécuriser les accès à la RD 1205, axe très fréquenté entre Cluses et Sallanches.

    Sur ce tronçon où la vitesse atteint 80 km/h, la route de Blancheville souffrait d’une visibilité réduite en raison de végétaux et d’arbres gênant la vue des automobilistes. Le Département a donc décidé d’intervenir pour supprimer ces obstacles et installer de nouveaux panneaux de signalisation.

    Le chantier, estimé à 77 000 euros, sera mené sous circulation alternée afin de limiter la gêne pour les usagers. Un nouvel enrobé sera également posé sur la portion concernée. Ces travaux doivent permettre de réduire les risques d’accidents sur cet axe départemental stratégique.

    à lire également
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Humour : Marion Mezadorian pète les plombs au théâtre Jean-Carmet 11:23
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale 11:10
    L'Asvel reprend son souffle face à Partizan 10:20
    Pollution à Lyon : une bonne qualité de l'air ce samedi 09:25
    orage Lyon
    Des pluies attendues ce samedi avant des éclaircies 09:12
    d'heure en heure
    Olivier Touchard
    Label Gibiers de France : "Nous voulons une viande accessible, entre le prix du bœuf et celui du mouton" assure Olivier Touchard 07:00
    Ain : IDEA accompagne EDF dans la construction de deux réacteurs au Bugey 14/11/25
    La RD103-E rouvre à la circulation à Saint-Romain-en-Gier 14/11/25
    Ain : 20 installations photovoltaïques pour une ZAC Ferney-Genève autonome en énergie 14/11/25
    Drôme : en novembre, le collectif Ruban blanc se mobilise contre les violences faites aux femmes 14/11/25
    Alain Ducasse ouvre une chocolaterie à Lyon 14/11/25
    Lyon : 480 collégiens et lycéens réunis pour un ciné-débat sur le cyberharcèlement  14/11/25
    Police Nationale à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Le syndicat de police Alliance saisit la préfecture pour faire annuler le Lyon Antifafest 14/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut