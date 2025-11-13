Haute-Savoie : des travaux pour améliorer la visibilité sur la RD 1205 à Sallanches

Le Département de la Haute-Savoie engage des travaux entre le 12 et le 29 novembre pour sécuriser les accès à la RD 1205, axe très fréquenté entre Cluses et Sallanches.

Sur ce tronçon où la vitesse atteint 80 km/h, la route de Blancheville souffrait d’une visibilité réduite en raison de végétaux et d’arbres gênant la vue des automobilistes. Le Département a donc décidé d’intervenir pour supprimer ces obstacles et installer de nouveaux panneaux de signalisation.

Le chantier, estimé à 77 000 euros, sera mené sous circulation alternée afin de limiter la gêne pour les usagers. Un nouvel enrobé sera également posé sur la portion concernée. Ces travaux doivent permettre de réduire les risques d’accidents sur cet axe départemental stratégique.