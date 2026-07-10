La Haute-Loire côté musées : art, histoire et curiosités

Contrée sauvage sillonnée par la Loire et l’Allier, avec ses lacs, sucs (dômes volcaniques) et forêts, la Haute-Loire est le paradis des amoureux de nature tout comme des férus de patrimoine. Villages typiques en pierres volcaniques et châteaux ponctuent tout le territoire. Plus méconnu, la Haute-Loire se raconte également à travers ses musées à l’éclectisme étonnant.

Éclectique musée Crozatier au Puy-en-Velay

À deux pas du centre de la ville historique du Puy, au cœur d’un jardin séculaire, ce musée encyclopédique déploie ses surprenantes collections à l’image de sa façade historique, de style néoclassique côté jardin, contrastant côté rue avec son visage contemporain, doté d’une grande peau de verre.

Quatre galeries abordent des thématiques différentes : historique, dentelles, beaux-arts et enfin sciences. Des films, jeux et maquettes permettent d’apprendre tout en s’amusant, tandis qu’un nouveau panel d’ateliers sensoriels, ludiques et pédagogiques, destinés à toutes les classes d’âge, offre une approche créative des collections.

Jusqu’au 7 juin, en collaboration avec le Fonds régional d’art contemporain Auvergne, le musée présente l’exposition Hors-cadre.

Tout au long du parcours, œuvres en volume et installations de grandes dimensions repoussent les limites de format et invitent le spectateur à se confronter à leur physicalité. Présentées à même le sol pour la plupart d’entre elles, sans aucun socle ni aucun cadre pour les structurer, les œuvres dialoguent dans une relation fluide avec les espaces du musée.

On y retrouve, à l’étage, l’installation de l’artiste lyonnaise Aurélie Pétrel, qui se développe dans la salle en prenant littéralement appui sur les murs du musée créant un dialogue avec les portraits du XVIIe siècle.

www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

© Shutterstock

Un tout nouveau musée consacré à la lentille verte du Puy

Emblème du département, avec la fameuse verveine, la lentille a depuis le printemps dernier un tout nouveau musée qui lui est consacré au Puy-en-Velay. Deux salles immersives content l’histoire et les bienfaits de la petite graine verte, symbole culinaire auvergnat, laissant également la part belle à la gastronomie.

Sa culture est ancienne dans le Velay : un vase gallo-romain en contenant a été découvert à Saint-Paulien, et son commerce est attesté au Puy au XVIIe siècle.

C’est en 1930 que la botaniste russe Elena Barulina isole la lens esculenta dupuyensis, caractérisée par un ton marbré émeraude, qui lui vient d’un pigment bleu, identique à celui des bleuets.

La lentille verte du Puy, AOC depuis 1996, doit ses qualités gustatives, peau fine et amande peu farineuse, à un défaut de maturation causé par le microclimat des plateaux du Velay, froid au printemps, sec et ensoleillé en été.

www.museedelalentille.fr

Musée des Manufactures de Dentelles, à Retournac

Autre attribut de la Haute-Loire, la dentelle est mise à l’honneur au musée des Manufactures de Dentelles, à Retournac. Unique en France dans le domaine des Arts décoratifs, il réunit l’ensemble du contenu d’une manufacture de dentelles, le tout dans son bâtiment d’origine !

Musée des Manufactures de Dentelles à Retournac © Musée des Manufactures de Dentelles

Avec plus de 450 000 pièces, la collection est impressionnante. De la dentelle aux fuseaux à la main à la dentelle mécanique, le musée vous fera découvrir la vie des dentellières, ainsi que les savoir-faire liés à cet artisanat, témoin de l’histoire de Retournac et du Velay.

L’atelier mécanique © Musée des Manufactures de Dentelles

La visite débute au premier étage de l’ancienne manufacture. On y découvre l’histoire des dentelles en Europe, du XVIe siècle jusqu’à nos jours, et des pièces anciennes rarissimes qui font du musée un pôle incontournable des musées textiles en France et en Europe.

La visite se poursuit par une section consacrée à la vie des dentellières. Les objets dialoguent avec les paroles des dernières dentellières de Retournac et retracent le quotidien de ces ouvrières du XXe siècle.

Le grand atelier © Musée des Manufactures de Dentelles

Au rez-de-chaussée, un atelier reconstitué entraîne le visiteur dans les différentes étapes de la fabrication d’une dentelle, de la création du dessin jusqu’à sa commercialisation à l’international.

La visite se termine par l’ancien atelier de dentelles mécanique avec ses métiers à tisser, toujours à leur emplacement d’origine.

Tout l’été, des initiations à la dentelle, des mini-stages ou des créations textiles ont lieu. Un escape game “Vol à la Manufacture : à la recherche de la dentelle disparue” est également proposé tous les jeudis à 14 h, 15 h 30 et 17 h. À partir de 9 ans, maximum 5 personnes par groupe (8,5 €) – www.musee-dentelles-retournac.fr

Confections raffinées à l’hôtel de la Dentelle, à Brioude

Un autre espace dédié à la dentelle est à découvrir à Brioude. L’hôtel de la Dentelle est tout à la fois un centre de formation, un espace culturel avec des expositions et un atelier de création.

La salle d’exposition de l’hôtel de la Dentelle © Hôtel de la Dentelle

Depuis son ouverture par Odette Arpin en 1986, quatre dentellières de l’hôtel de la Dentelle, dont sa fondatrice, ont reçu le prestigieux titre de Meilleur Ouvrier de France en dentelle Cluny.

Dans une maison canoniale du XVe siècle entièrement rénovée, l’hôtel de la Dentelle dévoile aux visiteurs une centaine de réalisations sorties de son atelier : éventails, robes et accessoires vestimentaires, bijoux et créations artistiques figuratives…

La Vague, création contemporaine en dentelle de Ninon Crochu © Hôtel de la Dentelle

Des ateliers découverte d’environ 1 heure 30 permettent, en réalisant un bracelet en dentelle, de s’initier au savoir-faire de la dentelle aux fuseaux.

Plus d’informations : hoteldeladentelle.com

Doyenné de Brioude : faire rayonner des chefs-d’œuvre en milieu rural

Jean Dubuffet, Hans Hartung, Ernest Pignon-Ernest, Picasso, Nicolas de Staël… la liste des prestigieux artistes exposés à l’espace d’art moderne et contemporain de Brioude, petite ville de 6 500 habitants, est longue !

À partir du 4 juillet, le Doyenné accueille une fois encore les œuvres d’un artiste de renom : Henri Matisse. Intitulée Henri Matisse. Dans l’aventure du tissu, l’exposition revisite la place du textile et des étoffes dans l’œuvre du peintre.

Henri Matisse, Portrait au manteau bleu, 1935

Issu d’une famille de tisserands et né à Cateau-Cambrésis, commune des Hauts-de-France connue pour son entreprise de filature et de tissage de la laine, Matisse a collectionné les tissus de sa région puis du monde. Supports décoratifs pour ses natures mortes et d’intérieur, mais aussi tenues pour ses modèles, les tissus occupent une place de choix dans son œuvre.

Des photos de ses ateliers successifs confirment l’abondance des matières textiles dans le quotidien de Matisse, aussi comme source d’inspiration et jusqu’à sa réalisation de chasubles pour la chapelle Matisse à Vence.

Aujourd’hui dédié à l’art moderne et contemporain, le Doyenné est un remarquable lieu d’histoire comme le rappelle l’exceptionnel plafond armorié du bâtiment. Datant probablement de la fin du Moyen Âge, composé de poutres en bois apparentes, il est décoré de motifs colorés et parfois de figures symboliques et témoigne du statut important du lieu et du rang du doyen qui y résidait.

À deux pas du Doyenné, la basilique Saint-Julien éblouit par sa profusion de couleurs. Sur les piliers de la nef, des pans entiers de fresques exposent des scènes bibliques et narratives insérées dans de riches motifs décoratifs.

Cette plus grande église romane d’Auvergne abrite d’inattendus vitraux contemporains. Créés en 2008 par l’artiste et moine dominicain Kim En Joong, ces vitraux à l’abstraction colorée jouent somptueusement avec la lumière et l’architecture.

L’espace mémoriel du Chambon-sur-Lignon, haut lieu de la Résistance © Lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon

Nouvelle expo au Lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon

À 1 000 mètres d’altitude, Chambon-sur-Lignon invite autant au recueillement qu’aux activités de plein air, dans un cadre naturel propice à la randonnée et à la détente.

Haut lieu de la Résistance, célèbre par l’action de ses habitants qui ont hébergé les Juifs fuyant les persécutions nazies, il a reçu collectivement le titre de “Juste parmi les Nations”. Le lieu est un espace mémoriel qui incarne et transmet les récits de ceux qui y ont trouvé refuge durant la Deuxième Guerre mondiale.

La salle mémorielle © Lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon

Cet été, une nouvelle exposition est consacrée au marché de l’art sous l’Occupation de 1940 à 1944. Le marché de l’art français connaît en effet durant cette période une activité sans précédent.

Une véritable effervescence traverse l’ensemble des circuits traditionnels de l’art : ateliers, galeries d’art et maisons de vente aux enchères, qui s’approvisionnent massivement à Paris.

Entre 1941 et 1942, plus de deux millions d’objets y transitent. Ces ventes, trafics et échanges, parfois réalisés à des prix très élevés, ont des conséquences directes sur le sort des œuvres appartenant principalement aux familles juives persécutées par la législation d’exception issue des ordonnances allemandes et des lois de Vichy. Proposant un panorama historique et artistique, l’exposition interroge les zones d’ombre du marché de l’art français sous l’Occupation.

Infos pratiques

Où loger ?

- Le Régina, hôtel 4* au Puy-en-Velay – hotelrestregina.com

- Hôtel Poste et Champanne, 3* chambres calmes et spacieuses, à Brioude – hotel-de-la-poste-brioude.com

- Le Haut-Allier, élégantes chambres dans une maison familiale (réputée pour sa cuisine étoilée), à Alleyras – hotel-lehautallier.com

Où se restaurer ?

- Le Majestic, charmante brasserie type 1930, au Puy-en-Velay

le-majestic-43.fr/le-majestic/

- Comme à la maison, table bistronomique au pied de la cathédrale, au Puy-en-Velay – 04 71 02 94 73

- Novavia, goûteuse cuisine italienne, au Puy-en-Velay – 04 71 07 67 38

À ne pas manquer

- Lumières en scène, six sites patrimoniaux sont mis en lumière jusqu’à minuit tous les soirs d’été du 3 juillet au 13 septembre, au Puy-en-Velay

- Trail du Saint-Jacques, by UTMB® sur et autour du célèbre chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, du 12 au 14 juin – https://saint-jacques.utmb.world/fr

- Roi de l’Oiseau, festival des arts de la Renaissance, avec costumes, ateliers, etc. du 16 au 20 septembre au Puy-en-Velay

- Festival de la Chaise-Dieu, grand festival de musique classique, du 18 au 30 août, à l’abbaye de La Chaise-Dieu – chaise-dieu.com