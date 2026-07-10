Médailles du CNRS : deux nouveaux lauréats lyonnais

Le CNRS (centre nationale de la recherche scientifique) a dévoilé les lauréats de sa médaille de cristal et du cristal collectif. Parmi eux figurent des Lyonnais.

Nous connaissons désormais l'ensemble des lauréats qui recevront leur distinction CNRS (centre national de la recherche scientifique), le 15 décembre prochain à Lyon. Après avoir révélé les médailles de bronze et d'argent, le CNRS a dévoilé les lauréats de la médaille de cristal et du cristal collectif.

Deux Lyonnais seront respectivement récompensés dans ces catégories lors de la cérémonie. Lesly Fornoni, chargée de mission en éthique et réglementation au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, remporte la médaille de cristal. Tandis que le cristal collectif est attribué au collectif "Suivis longitudinaux", du laboratoire de biométrie et biologie évolutive (LBBE, CNRS/Lyon 1 Université/VetAgro Sup).

"La médaille de cristal distingue des femmes et des hommes, personnels d'appui à la recherche, qui par leur créativité, leur maîtrise technique et leur sens de l'innovation, contribuent aux côtés des chercheurs et des chercheuses à l'avancée des savoirs et à l'excellence de la recherche française", rappelle le CNRS. Le cristal collectif distingue, quant à lui, "des équipes de femmes et d'hommes, personnels d'appui à la recherche, ayant mené des projets dont la maîtrise technique, la dimension collective, les applications, l'innovation et le rayonnement sont particulièrement remarquables."

Lire aussi : Un ancien cadre de l'ENS de Lyon prend la tête du CNRS