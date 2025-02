Sélection livres : en voyage avec Noz…

L'écrivain Laurent Cachard consacre un livre au groupe lyonnais Le voyage de Noz, illustré par de superbes photos en noir et blanc de Stéphane Thabouret.

Lors de la soirée donnée par Lyon Capitale pour fêter ses trente ans d’existence, en octobre 2024, les invités présents ont eu le plaisir d’assister à un concert, intense, à moitié sous la pluie, du groupe Noz.

Une belle occasion de voir combien cette formation, marquée par la new wave de la fin des années 80, qui écume les scènes depuis quarante ans (avec différents changements de musiciens) n’a rien perdu de son énergie. Et combien les textes du chanteur, Stéphane Pétrier, véritable âme du groupe, sont à la fois recherchés, truffés de références littéraires et puissants.

Sans être un fan de Noz, au sens “groupie” du terme, l’écrivain Laurent Cachard (on lui doit notamment La Partie de cache-cache et Le Poignet d’Alain Larrouquis) lui consacre un livre intitulé Les Noz d’émeraude, Radioscopie du voyage, illustré par de superbes photos en noir et blanc de Stéphane Thabouret.

On y trouve une longue et passionnante interview de Stéphane Pétrier. Il explique la longévité du groupe, leur sincérité et leur honnêteté. Et il revient sur la singularité de leur parcours, ce décalage qui existe entre leur reconnaissance indéniable à un niveau régional mais limitée à un niveau national (peut-être parce qu’ils n’ont jamais signé avec une “grande” maison de disques). Il y a aussi des nouvelles, tirées d’un blog de l’auteur, qui retracent quelques concerts mémorables, tout en élargissant le propos à une réflexion sur les décennies traversées, le rock, la musique et la création artistique.

Les Noz d’émeraude, Radioscopie du voyage – Laurent Cachard, éditions L’An Demain, 236 p., 20 €.