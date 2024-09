Escapade : plongée Belle Époque à Aix-les-Bains

Doublement placée sous le signe des eaux, Aix-les-Bains est une ville prisée pour son grand lac aux reflets azurés où plongent les montagnes, mais aussi pour les bienfaits de ses eaux thermales. Lieu de rendez-vous des têtes couronnées européennes, la ville savoyarde a connu son âge d’or entre 1850 et 1930. Elle a gardé de cette parenthèse enchantée un héritage patrimonial, souvent méconnu, dont le faste nous replonge au cœur de la Belle Époque.

Le Régina Bernascon © Gilles Lansard

Déjà connus des Allobroges, peuple celte qui place les mystérieuses sources d’eau chaude sous la protection du dieu guérisseur Bormo au IVe siècle avant J.-C., puis des Romains qui les exploitent, les bienfaits des eaux salvatrices aixoises ne sont véritablement remis au goût du jour qu’au XVIIIe siècle. Le roi de Sardaigne (la Savoie ne devient française qu’en 1860) Victor-Amédée III fait construire en 1783 un premier établissement thermal. La mode est lancée ! Les thermes ne cesseront de s’agrandir et, à partir du milieu du XIXe siècle, grands hôtels et palaces se multiplient pour accueillir une clientèle huppée et souvent couronnée. Ainsi, en 1857, La Chronique mondaine d’Aix-les-Bains rapporte : “Nous avons en ce moment quatre rois, deux reines, une impératrice régnante et une vingtaine, si ce n’est plus, de princes, princesses et grands-ducs.”

Le Splendide © Gilles Lansard

Un casino et des palaces, témoins du faste d’antan

Le Cercle royal des étrangers, sorte de club ultra select établi en 1824, témoigne de ce faste d’antan. D’abord hébergé dans l’actuel hôtel de ville, Le Cercle royal se dote à partir de 1849 de son propre établissement, l’actuel casino, maintes fois agrandi et remanié, et qui aujourd’hui encore étale ses joyaux décoratifs dont de somptueuses mosaïques, des vitraux raffinés ainsi qu’un théâtre à la française.

Escalier de l’hôtel Excelsior © Nadège Druzkowski

Mais c’est l’intérieur de certains grands hôtels et palaces, aux richesses insoupçonnées, qui interpelle le plus. Désormais convertis, pour la plupart, en copropriétés, il faudra vous rallier à l’une des passionnantes visites guidées organisées par la Ville pour découvrir ces halls et salons secrets ou profiter des Journées européennes du patrimoine lors desquelles, une fois par an, certains copropriétaires ouvrent leurs portes au public. Direction les palaces des Coteaux !

L’hôtel Splendide-Royal © Nadège Druzkowski

Les palaces des Coteaux

Ce prestigieux ensemble de trois hôtels est construit par le sieur Rossignoli, un hôtelier possédant un sens du luxe et de la publicité inouï. Dès 1884, il inaugure l’hôtel le Splendide, un pari risqué alors que la ville n’a pas encore gagné en hauteur. Mais sa clientèle fortunée le lui rend au centuple ! Rapidement il ouvre à deux pas, en 1906, l’hôtel Excelsior et, en 1913, le Royal.

Intérieur de l’hôtel Excelsior © Nadège Druzkowski

Aujourd’hui, entièrement restaurés et convertis en appartements, ces anciens palaces nous replongent dans l’esprit Belle Époque : vaste hall orné de colonnes en lapis-lazuli pour le Splendide, superbe verrière pour le Royal ou encore décoration Art nouveau pour l’Excelsior, avec une porte ouvragée ornée d’une frise de feuilles de laurier digne d’un conte de fées. Des vitrines présentent même de la vaisselle de Limoges estampillée au nom de l’hôtel. Rossignoli avait poussé l’humour et un certain sens du commerce jusqu’à faire graver au dos de drageoirs apparemment (trop) populaires : “Honorablement piqué à l’hôtel Splendide-Royal et Excelsior”.

Porte de l’hôtel Excelsior © Nadège Druzkowski

Anciens hôtels du centre et parc thermal

Dans le centre-ville, Le Grand Hôtel, construit en 1858, est l’un des plus anciens témoins de l’hôtellerie aixoise. Ses coursives étagées, éclairées par une verrière zénithale, ne sont pas sans rappeler l’ancien Grand Hôtel de la rue de la République, à Lyon, construit à la même époque.

L’ancien Grand Hôtel © Nadège Druzkowski

D’autres hôteliers, comme le Lyonnais Bernascon, ont marqué la ville avec le Régina Bernascon ou son Hôtel de l’Europe qui accueillit la reine Victoria lors de ses séjours en 1885, 1887 et 1890. N’hésitez pas à vous attarder dans le parc thermal, un must à l’époque où les mondains se devaient d’être vus !

En train, puis à vélo…

À guère plus d’une heure en train de Lyon, ce moyen de locomotion, direct, offre le grand privilège de longer le lac du Bourget à l’arrivée. Ouvrez l’œil ! Sur la rive opposée, vous pourrez apercevoir l’abbaye d’Hautecombe, merveille architecturale qui condense 900 ans d’histoire.

L’abbaye d’Hautecombe © Simon Guillaume

Profitez des Journées européennes du patrimoine, les 21 et 22 septembre prochains, afin de flâner dans ses jardins, à la vue imprenable sur le lac, et qui n’ouvrent au public qu’à cette occasion. Et pour explorer les beautés du lac, la tête au vent, pourquoi ne pas opter pour un vélo électrique que vous pourrez louer en centre-ville ?

À ne pas manquer

Si cette promenade architecturale vous a mis en appétit pour des balades en pleine nature ou gourmandes, les rives du lac se prêtent à de jolies échappées : à quelques minutes à vélo, l’observatoire des Aigrettes offre un point de vue paisible pour contempler les oiseaux, tandis que la ville de Chanaz, surnommée “la petite Venise savoyarde”, au bord du canal de Savières relié au lac, se prête à des excursions bucoliques.

Belvédère de La Chambotte © Monica Dalmasso

Et pour prendre un peu de hauteur, direction le belvédère de La Chambotte. Accessible à pied, à vélo (ça grimpe !) ou en voiture, il offre l’un des plus beaux points de vue sur le lac du Bourget. Ses flots bleus, sertis de montagnes, telle une aigue-marine dans son écrin, invitent à la baignade, sur une des jolies plages du lac. Un dernier verre ? La Table du château, au château Brachet, offre un cadre romantique à souhait.

Pratique

Où loger ?

• Château Brachet, 15 chambres raffinées dans une élégante demeure historique, visitée par la reine Victoria et “Sissi”

www.chateaubrachet.com

• Hôtel Mercure, avec spa, au cœur des 10 hectares du domaine de Marlioz

www.domainedemarlioz.com/mercure

Où se restaurer ?

• Restaurant bistronomique Biõz, cuisine gourmande et inventive

domainedemarlioz.com/restaurant-bioz

• Ô Lac, cuisine fraîche et moderne avec vue sur le lac, plage de Châtillon

www.complexe-olac.fr

• Café des Bains, café central et emblématique datant de 1881

www.cafedesbainsaix.fr

Comment se déplacer ?

• Vélodéa, location de vélos électriques, 15 €/journée

www.velodea.fr

Événements

• Be Fit, week-end bien-être avec activités, ateliers et conférences, les 14 et 15 septembre 2024

• Cours de yoga, taï-chi, relaxation sonore, pilates chaque semaine

www.domainedemarlioz.com

• Musée Faure, Perceptions impressionnistes, jusqu’au 29 septembre 2024.

Profitez de l’automne-hiver 2024 pour visiter ce musée, qui possède la deuxième collection de Rodin en France, mais qui fermera ses portes début 2025 pour deux ans de travaux.

www.aixlesbains.fr/culture/museefaure

Comment s’y rendre ?

• En train, TER direct Lyon-Aix-les-Bains : 1 heure 12