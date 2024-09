Aucune réponse claire n'a été donnée par le centre commercial de la Part-Dieu, où était installée la boutique officielle.

Pins, mugs, affiches ou encore tee-shirts à l'effigie des Jeux de Paris 2024... La liste des produits dérivés vendus dans la boutique officielle située dans le centre commercial Westfield La Part-Dieu à Lyon était longue. En tout plus d'une quarantaine de références d'accessoires et une quarantaine références de textiles. De quoi attirer les amateurs de sport et ceux désirant garder un souvenir de cet évènement mondial.

A l'origine, cette boutique, tout comme celle installée dans l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, avait pour objectif de permettre à l'organisation de Paris 2024 "d’être présent[e] dans des zones drainant un important passage qui touchent également une clientèle régionale que nous n’avions pas directement jusqu’à maintenant avec nos boutiques parisiennes", avait déclaré dans un communiqué de presse Edouard Bardon, le directeur Licensing & Retail de Paris 2024.

Des cartons empilés et les étagères démontées plus de quatre jours avant la clôture des paralympiques

Précisons que l'appellation "Paris 2024" englobe à la fois l'organisation des Jeux olympiques et celle des Jeux paralympiques. Seulement voilà, là où les boutiques de Paris sont restées ouvertes au moins jusqu'à la cérémonie de clôture des paralympiques, celle localisée dans l'extension de la Lanterne au sein du centre commercial de La Part-Dieu avait déjà fermé depuis plusieurs jours.

Lyon Capitale a pu le constater dès le mercredi 4 septembre. Le stand semblait en cours de démontage. Plusieurs cartons étaient remplis, les étagères de présentation décrochées et déposées au sol. Seules restaient les pancartes à l'effigie des Jeux de Paris sur les murs de la boutique de 55 m2.

Contacté, le service communication du centre commercial reste flou, quant à la date de la fermeture de la boutique et quant à la raison de cette fermeture plutôt hâtive.

La boutique installée à l'aéroport de Lyon toujours ouverte

Quant à la boutique officielle des Jeux, située au sein de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, elle est à ce jour toujours ouverte. Mais la fermeture est imminente, nous ont indiqué les services de l'aéroport, sans toutefois pouvoir donner de date précise. L'aéroport se réjouit en tout cas de cette opération qui a été un "vrai succès".