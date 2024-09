Expo : les roses de Vénissieux

Le centre d’art Madeleine-Lambert de Vénissieux accueille les roses de Florian Mermin en écho à l’histoire de la ville qui, au début du XXe siècle, a mis ses terrains à la disposition de rosiéristes célèbres.

Intitulée Rest in Rose, l’exposition consacrée à l’artiste Florian Mermin – également au programme de la 17e Biennale d’art contemporain – accueille de nouvelles œuvres autour de thèmes qui lui sont chers : les fleurs, les parfums et le corps, qu’il aborde sous différentes formes comme des céramiques, des photos et un film produit à Vénissieux. Il créera également avec un parfumeur une fragrance qui, en flottant, nimbera les œuvres d’une aura surannée.

Travaillant au centre d’art, il s’inspire de la culture locale, notamment de l’histoire des rosiéristes qui s’étaient installés à Vénissieux à la fin du XIXe siècle pour y cultiver et créer de nouvelles variétés de roses avec, parmi eux, le célèbre Lyonnais Joseph Pernet-Ducher, inventeur de la rose jaune. En travaillant aussi à partir de l’ancien cimetière de la ville – qui renferme la plupart des sépultures de ces rosiéristes –, il explore notre rapport aux fleurs, aux roses et au repos éternel.

“Ce travail est particulièrement fort et touchant,nous dit Xavier Jullien,directeur du centre d’art, surtout lorsqu’on pense à l’histoire singulière des rosiéristes à Vénissieux qui apporte une touche très originale au regard qu’on peut porter sur la ville. Florian Mermin nous parle de fleurs, de vie et de mort avec beaucoup de délicatesse et en tissant des liens très poétiques entre passé et présent. Il y a quelque chose de l’ordre de la mélancolie qui se joue là dans ses œuvres, le parfum aussi est quelque chose qu’on n’oublie pas facilement, à la fois fugace et mémorable !”

Florian Mermin, Rest in Rose, Vues de l'ancien cimetière de Vénissieux

Rest in Rose -Florian Mermin –Du 14 septembre au 21 décembre, au centre d’art Madeleine-Lambert de Vénissieux

