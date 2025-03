Marre de la routine métro, boulot, dodo ? Profitez des longs week-ends de printemps pour vous offrir une escapade au pied du Mont-Blanc. De Lyon, Genève ou même Paris, lacez vos plus belles chaussures de marche, attrapez votre sac à dos, vos chaussons d’escalade, votre maillot de bain et sautez dans un train direction Saint-Gervais.

Destination 100 % grimpe

Le pays du Mont-Blanc, berceau de l’alpinisme, est une destination de choix pour les grimpeurs. Le Topo, la plus grande salle d’escalade du département, a ouvert ses portes en septembre 2023 à deux pas de la gare du Fayet.

2 000 m² de voies, dont certaines jusqu’à 15 mètres de haut, et un secteur initiation pour les débutants dans une ambiance ludique et colorée. Le Topo offre aussi un bel espace dédié au bloc, LA discipline tendance du moment : de courtes voies de 4,50 mètres de haut maximum, à escalader… sans cordes ! Pas d’inquiétude, de gros tapis sont là pour vous réceptionner en douceur en cas de chute. Pour vous remettre de vos émotions, La Popote propose une délicieuse cuisine bio et locale, un espace “chill” et une jolie terrasse où bronzer entre deux voies.

Pour tâter du rocher naturel, les falaises du parc thermal du Fayet, accessibles depuis le bourg de Saint-Gervais par l’étonnant ascenseur des Thermes, offrent des voies variées et de tous niveaux. La compagnie des guides de Saint-Gervais y anime une école d’escalade dès 4 ans, à destination des novices qui n’ont jamais touché une corde comme des grimpeurs avertis qui souhaitent se perfectionner.

Pour achever de vous convaincre, Saint-Gervais accueillera du 7 au 9 juin la toute première édition de Roc Fest : trois jours dédiés à la grimpe avec un contest, des ateliers, un salon d’exposants, des conférences, des spectacles… À ne pas manquer !

Patrimoine et culture

Au cœur du village, la Maison forte de Hautetour, une bâtisse datant du XIIIe siècle, accueille aujourd’hui de nombreuses manifestations culturelles. Cette année, une nouvelle scénographie de l’exposition permanente retrace l’histoire fascinante de l’alpinisme, du métier de guide et des premières conquêtes du Mont-Blanc.

Non loin, La Cure présente, grâce à l’exposition Bon voyage !, une belle sélection d’affiches touristiques réalisées au début du XXe siècle par des artistes emblématiques du genre comme Broders ou Dorival.

Des randos face au Mont-Blanc

Profitez du beau temps pour arpenter les sentiers de randonnée qui ondulent aux alentours. Le village de Saint-Nicolas de Véroce, desservi par des navettes gratuites, est le départ de nombreux itinéraires. Le sentier du Baroque, par exemple, vous guidera à travers les hameaux fleuris et les chapelles, à la découverte de l’art religieux local. L’ascension du mont Joly, à 2 525 mètres d’altitude, est une randonnée de 1 000 mètres de dénivelé, à réserver aux marcheurs avertis, par temps sec. Là-haut, le sommet offre une récompense de taille : un panorama à couper le souffle sur la chaîne du Mont-Blanc, le Beaufortain, les Aravis et les Fiz. Majestueux !

Le paradis du VTT

Le pays du Mont-Blanc est un territoire exceptionnel pour les fans de la petite reine. Saint-Gervais recense quinze itinéraires de VTT tous niveaux étalés sur 172 kilomètres. Celui des balcons du Mont-Blanc (6 kilomètres) vaut assurément le détour, tout comme la jolie boucle autour du lac de Joux (6 kilomètres), la route panoramique avec vue imprenable sur le Mont-Blanc (10 kilomètres) ou, plus long, le sentier des Crêtes (18 kilomètres).

Cette année, un tout nouveau terrain de jeu reliera le Fayet au Bettex en 7,3 kilomètres ! Dans la commune, deux circuits ont été spécialement pensés pour les amateurs de sensations fortes. Au bord du Bonnant, le Bikepark est composé d’une série de modules en bois et de tracés de différents niveaux qui feront la joie des mordus de VTT, débutants ou confirmés. Non loin, dans la plaine des Pratz, le Pumptrack est un enchaînement de sauts, de whoops et de virages relevés qui s’adresse aux amateurs de skateboard, de trottinette, de roller ou de VTT. Un parcours vert de 50 mètres a été conçu spécialement pour les débutants.

Pause détente aux thermes

Après une escapade riche en émotions (et en courbatures), ne manquez pas un incontournable de Saint-Gervais : ses thermes ! Depuis 1806, la station thermale des bains du Mont-Blanc est connue pour les bienfaits de ses eaux directement issues des neiges éternelles du massif du Mont-Blanc. Au cours d’un parcours de 6 500 ans dans la roche et sous terre, elles se chargent de nombreux minéraux et oligoéléments qui lui assurent des propriétés uniques. En famille, avec un nouveau-né ou en amoureux, le spa des thermes est l’endroit parfait pour se détendre : massages, saunas, bains de vapeur, bassins intérieurs et même à ciel ouvert, au pied de la gorge du Bonnant… Une véritable bulle de bien-être, avant de replonger dans le bain du lundi !

Astuce : Laissez la voiture au garage. De la gare du Fayet, tous les étages de la commune sont accessibles : la télécabine le Valléen (2,50 euros l’aller) ou l’ascenseur des Thermes (gratuit) pour rejoindre le centre de Saint-Gervais et les navettes Facilibus (gratuites et circulant tous les jours de l’année) pour Saint-Nicolas de Véroce. Attention : la télécabine de l’Alpin, qui relie Le Bettex, sera fermée au printemps.

Street art au pied du Mont-Blanc

En 2023, la ville de Saint-Gervais a fait le pari de sortir l’art des musées pour l’emmener là où on ne s’y attend pas. Dans un parking, par exemple. Onze street artistes ont été invités à s’exprimer sur chacun des étages du parking souterrain du centre-ville, transformé en une œuvre d’art monumentale baptisée 2KM3. Le musée à ciel ouvert continue avenue de Miage, sur la poste, à la piscine, derrière l’office de tourisme, mais aussi sur les passages piétons dans le bourg.

Pratique

Où loger ?

• Plan B (nouveau concept qui mixe hôtel et auberge de jeunesse) :

• Hôtel Le Cœur des Neiges (ambiance chalet avec spa) : hotelcoeurdesneiges.com

• La Ferme de Cupelin (petit hôtel de charme) à Saint-Gervais : lafermedecupelin.com

Où se restaurer ?

Événements

• Du 29 mars au 11 avril : Saint-Gervais sous les sakuras – Quinzaine japonaise

• Le 2 avril : challenge de ski des chefs étoilés

• Du 4 au 6 avril : Alpi Hours (festival de musique et d’arts de rue)

• Dimanche 18 mai : fête des Abeilles (atelier créatif, concours de la meilleure pâtisserie à base de miel…)

• Du 7 au 9 juin : Roc Fest (nouveau festival d’escalade)

Comment s’y rendre ?

• Depuis Paris : 5 heures (TGV puis TER) avec un changement à Bellegarde-sur-Valserine

• Depuis Lyon : 3 heures 30 (TER) avec un changement à Bellegarde-sur-Valserine

• Depuis Genève : 1 heure 45 (Léman Express)