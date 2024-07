Qualifié au second tour des législatives face à Boris Tavernier, le candidat Renaissance se veut le choix de la raison.

Le premier tour des élections législatives s'est tenu ce dimanche 30 juin. Et dans la plupart des circonscriptions du Rhône, trois candidats restent en lice pour le second tour, avec une représentation quasi systématique du Front Populaire, du Rassemblement National et de Renaissance. Le candidat de la majorité présidentielle dans la 2e circonscription du Rhône, Loïc Terrenes, appelle ainsi les électeurs à voter pour lui dimanche 7 juillet. "Voter utile, ce n'est pas céder aux extrêmes et à leurs programmes illusoires", écrit-il dans un communiqué.

"S'opposer au dogmatisme qui règne à Lyon"

Loïc Terrenes s'est en effet qualifié pour le second tour des législatives avec 20,88% des voix. Il aura face à lui Boris Tavernier (Front Populaire), qui a obtenu 49,65% des voix.

Face à ces résultats, le candidat demande aux électeurs de tous bords politiques de "s'opposer au dogmatisme qui règne à Lyon". Selon lui, les Lyonnais ayant voté pour l'extrême-droite auraient souhaité adresser un message. Ceux-ci exigeraient simplement "que cesse le désordre et l’insécurité dans notre ville, mais aussi l’entre-soi et le manque d’écoute des élus NUPES qui dirigent Lyon et sa métropole". Un argumentaire qui s'appuie notamment sur les manifestations qui ont débordé ce dimanche soir à Lyon.

Le candidat indique ainsi vouloir faire gagner "l'ordre et les valeurs de la République, sans ambiguïté ni compromission".

