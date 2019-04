Les rugbymens lyonnais se sont largement imposés, ce samedi, à Gerland, passant six essais à Perpignan (47-9). Ils sont 3e du classement, à quatre journée de la fin de la saison régulière.

Le Lou a assumé son statut. Sous le soleil et devant leur public, les hommes de Pierre Mignoni se sont largement imposés ce samedi après-midi, contre l'Usap. Avec Baptiste Couiloud, Carl Fearns et Thibaut Regard sur le banc au coup d'envoi, Lyon étouffait Perpignan dès les premières minutes, alors que Jonathan Wisniewski se chargeait de punir au pied l'indiscipline catalane, avant le premier essai de Deon Fourie (16e minute), après une percée de Jonathan Pélissié, titularisé en 9. Lyon déroule et Mickaël Ivaldi aplatit entre les perches dix minutes plus tard, alors que Perpignan est temporairement réduit à 14. Lyon appuie sa domination, notamment en touche, avec un Julien Puricelli impeccable. Mais commet quelques fautes, converties par Jonathan Bousquet, et laisse filet 9 points, pour 21 inscrits, à la pause.

Six essais, cinq points, quatre matchs

L'indiscipline catalane est de nouveau punie dès la reprise avec un nouveau carton jaune, à l'attention d'Andrea Cocagi. Ambitieux Lyon choisit de jouer la pénaltouche sur cette faute et, après plusieurs temps de jeu, finit par conclure grâce à Noa Nakaitaci (42e). Entré en jeu, Carl Fearns creuse l'écart par un nouvel essai, en force, à le 60e. Rien ne va plus pour les catalans qui se loupent en touche dans la foulée, permettant l'interception de Virgil Lacombe. Le talonneur file dans l'en-but. 40-9 après la transformation de Jonathan Wisniewski, puis 47-9 lorsque Tobby Arnold inscrit le 6e essai, transformé par Lionel Beauxis, entré pour participer à la fête.

Contrat rempli pour Lyon qui s'impose avec le bonus offensif et se classe 3e de Top 14. De bonne augure à quatre journée de la fin de la saison régulière, alors que les hommes de Pierre Mignoni se déplaceront chez des Agenais qui luttent pour sa survie dans l'élite, la semaine prochaine. L'objectif annoncé d'une qualification pour les phases finale n'a jamais été aussi proche.