Sport - Métropole de Lyon : l’électrostimulation est-elle efficace ?

Baptiste Chamodon, le gérant de la salle de sport Stigüpp à Villeurbanne (La Soie) évoque, au micro de 6 Minutes Chrono, les bienfaits de l'électrostimulation.

Une nouvelle année et quelques bonnes résolutions comme se mettre au sport. Seulement, il faut trouver la motivation et le temps. "L’électrostimulation peut être une bonne solution selon Baptiste Chamodon, le gérant de la salle de sport Stigüpp à Villeurbanne (La Soie). L’EMS (Electro-Myo-Stimulation ) est une alternative au sport et à la musculation, c’est pour les personnes qui n’ont pas forcément le temps d’aller dans une salle de sport et qui ont besoin d’être coaché, explique-t-il au micro de 6 Minutes Chrono. Nos clients sont accompagnés. On a trois machines, c’est sur rendez-vous et il y a toujours un coach présent lors d’une séance d’électrostimulation." Et d’ajouter : "On vient travailler sur l’ensemble du corps durant une séance de 25 minutes avec tout un équipement et des électrodes. Cette méthode est faite pour toute le monde. Des gens qui n’ont jamais fait de sport de leur vie, des sportifs de haut niveau."

"On travaille huit groupes musculaires en simultanée"

Quels sont les bienfaits de l’électrostimulation ? "C’est complet sur l’ensemble du corps, on vient vraiment travailler le muscle, insiste Baptiste Chamodon. Il y a une partie musculation et une partie cardio. On vient adapter les coachings à chaque personne. C’est rapide, efficace et personnalisé. On obtient des résultats concrets même si cela dépend du métabolisme et de la nutrition. En tout cas, les études montrent qu’au bout d’une dizaine de séances, on a des premiers résultats visibles." Lorsqu'on évoque la fameuse formule choc "4h de sport en 20 minutes grâce à l'électrostimulation", cet ancien judoka qui a découvert Stigüpp dans le Sud de la France ne se défausse pas. "On travaille huit groupes musculaires en simultanée fois vingt minutes ce qui représente quatre heures d’efforts musculaires sur l’ensemble du corps. Dans une salle classique, quand on fait de la musculation, on ne peut pas travailler tout en même temps," précise-t-il.

Stigüpp de Villeurbanne propose une séance d’essai gratuite, car selon Baptiste Chamodon, "l’électrostimulation est encore méconnue du grand public. Essayer, c’est la meilleure façon de comprendre comment ça marche."