Des averses et un ciel couvert attendus à Lyon jeudi 5 janvier

Le soleil ne devrait guère pointer le bout de son nez jeudi 5 janvier à Lyon. Des averses sont attendues jusqu’en début d’après-midi.

Les températures remontent légèrement et les averses sont de retour à Lyon jeudi 5 janvier. Selon les prévisions de Météo France, des pluies éparses devraient tomber sur la ville jusqu’en début d’après-midi, avant de laisser la place à un ciel couvert.

Du côté des températures, le mercure remonte légèrement et la maximale devrait repasser au-dessus des 10°c pour atteindre 13°c, soit 6°c de plus que les normales de saison. Dans la matinée il fera entre 8 et 11°c, dans l’après-midi 12°c et dans la soirée autour de 9°c.