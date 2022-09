Série Cassandre (France 3) Casting figurants pour le tournage d'un épisode à Lyon

Pour un tournage prévu le 14 novembre avec la comédienne Gwendoline Hamon à Lyon, l’équipe de la série Cassandre diffusée sur France 3 lance un appel à candidature pour des figurants. Vous êtes lyonnais ou lyonnaise sportif âgé de 16 ans à 20 ans venez vous inscrire au casting.

L’intrigue est celle de la commissaire Florence Cassandre qui quitte Paris pour intégrer un commissariat à Annecy. Entre la citadine et sa nouvelle équipe de province, c'est le choc : la Parisienne doit s'adapter à ces caractères bien trempés pour résoudre des affaires criminelles d'un monde totalement différent de celui qu'elle a connu au 36 quai des Orfèvres. En Haute-Savoie, la femme flic fait face à des voisinages soudés depuis plusieurs générations et des nuits campagnardes au calme plat qui dissimulent pourtant les crimes les plus complexes et intrigants.