Société
Lyon arrive à la 26e place du classement des villes où il fait bon vivre pour les animaux.
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Une ville à hauteur de chiens

  • par Eloi Thiboud

    • À Lyon, les chiens occupent une place grandissante au sein de l’espace public comme dans les foyers. Plus nombreux que les enfants dans le Rhône, ils s’imposent désormais comme un enjeu politique sur la fabrique de la ville.

    Il y a aujourd’hui plus de chiens et de chats domestiques que d’enfants de moins de 14 ans. C’est ce que révèle le croisement des chiffres de l’I-Cad (le fichier national d’identification des carnivores domestiques) avec ceux de l’Insee. On recense 350 000 enfants de moins de 14 ans dans le département contre 750 000 animaux domestiques dont la moitié sont des chiens. Et 130 000 chiens pour la seule métropole de Lyon qui compterait aussi 250 000 chats domestiques (contre 260 000 enfants de moins de 14 ans). Des chiffres probablement sous-estimés du fait que tous les animaux, surtout les chats, ne sont pas déclarés.

    Sur le même sujet : Villes pour les animaux : Lyon parmi les mauvais élèves

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