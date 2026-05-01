Isère : deux adolescents grièvement blessés dans une cavité transportés dans un hôpital de Lyon

Jeudi 30 avril, deux adolescents de 13 et 14 ans ont été grièvement blessés après s’être aventuré dans une cavité sur la commune de Serpaize (Isère). Ils ont été transportés à l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron.

En fin d’après-midi, jeudi 30 avril, deux adolescents de 13 et 14 ans ont été grièvement blessés après s’être introduits dans une cavité dans les bois, sur la commune de Serpaize (Isère). D’après nos confrères du Dauphiné Libéré, ils étaient accompagnés de deux autres amis et, pour une raison qu’il reste encore à déterminer, des pierres se seraient détachées du plafond, blessant l’une des victimes au visage et à la colonne vertébrale. L’autre souffrirait d’une hémorragie interne.

Leurs amis, restés dehors, auraient alors immédiatement prévenu leurs parents puis les secours. Une quinzaine de sapeurs-pompiers, des équipes médicalisées venues du Rhône et deux hélicoptères ont été dépêchés sur place. Les deux victimes ont été transportées en urgence à l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron. Leur pronostic vital n'est pas engagé.

Une enquête pour découverte de personnes gravement blessées a été ouverte par le parquet de Vienne et confiée aux gendarmes de Chasse-sur-Rhône.