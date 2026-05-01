Ardèche : quatre morts après la chute d’une voiture sur 20 mètres

Deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Quatre personnes sont mortes ce vendredi 1er mai dans la chute et l’embrasement d’une voiture au nord de l’Ardèche, sur la commune de Vernosc.

Un dramatique accident est survenu ce vendredi 1er mai sur la commune de Vernosc, au nord de l’Ardèche. Selon nos confrères d’ompICI Drôme Ardèche, vers 14 heures, une voiture qui circulait sur la départementale 270 aurait chuté sur 20 mètres en contrebas, sur les berges de la rivière la Cance, avant de s’embraser.

Quatre personnes ont été découvertes sur place par les secours. Toutes ont perdu la vie, mais un doute subsiste sur la présence d’une cinquième personne dans le véhicule, indiquent encore nos confrères. 42 sapeurs-pompiers, dont l'équipe nautique et une équipe du GRIMP, ont été dépêchés sur place.

La RD 270 a été coupée le temps de l’intervention.