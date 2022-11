Shopping : quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles adresses sélectionnées par la rédaction de Lyon Capitale.

Portraits de villes

Architecte de formation, Émilie Ettori croque les différents quartiers de Lyon (et d’autres villes) et les propose sous forme d’affiches, de papeterie et d’accessoires et, aussi depuis peu, de papiers peints. Après plusieurs pop-up stores, elle s’est installée définitivement début novembre dans une jolie boutique au sein des bâtiments de l’Hôtel-Dieu, pour notre plus grand bonheur. L’occasion de découvrir et d’acheter ses belles illustrations réalisées à la main et à la plume, de la Presqu’île, de Fourvière, de la Croix-Rousse, de Saint-Paul, ou encore du quartier Gratte-Ciel…

Émilie Ettori – 1, rue Marcel-Gabriel-Rivière, Grand Hôtel-Dieu, Lyon 2e - www.emilieettori-illustration.com

Caviar bio et français

C’est la ville de Lyon qui a été choisie par la marque Caviar de Neuvic pour ouvrir sa quatrième boutique. L’occasion de découvrir ce mets jugé inaccessible sous un autre jour, notamment celui du savoir-faire et de la protection de l’environnement. En effet, la société s’est engagée dans une démarche durable, afin de proposer du caviar bio et de qualité, qui respecte aussi bien le poisson, les hommes, que la planète. Compostage des déchets organiques, transformation et valorisation de l’intégralité de l’esturgeon, mise en place de panneaux photovoltaïques sur les bassins… Leurs actions sont nombreuses et concrètes. Que les gourmets et curieux n’hésitent pas à visiter la boutique afin de découvrir ces précieux œufs.

Caviar de Neuvic – 84, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

Darty s’invite en ville

Darty en plein centre-ville, voilà qui va simplifier la vie de bon nombre de citadins. En effet, l’enseigne a posé ses valises fin octobre à deux pas de la place de la République. Dix collaborateurs sont présents afin d’aiguiller et conseiller les clients parmi tous les produits, services et accessoires de la marque pour l’aménagement de la maison en électronique (image, son, multimédia et téléphonie), le petit et le gros électroménager... Outre le service click and collect, on trouve sur place un point “éco-collecte” qui récupère les piles, les batteries, les cartouches filtrantes, les téléphones portables et le petit électroménager usagés, sans oublier un espace SAV et de réparation.

Darty Lyon République – 12, rue du Président-Carnot, Lyon 2e

Tout pour la maison

Enseigne bordelaise de décoration, Fabrique de Styles a ouvert une boutique de 2 200 m2 à Villefranche-sur-Saône. Qui n’a jamais rêvé de retrouver dans un même lieu un grand choix de marques triées sur le volet et reconnues pour leur qualité ? Fermob, Durance, Le Comptoir de Mathilde, Opinel... Plus de 15 000 produits seront disponibles : du mobilier, des luminaires, de la vaisselle… De quoi vous inspirer dans la décoration de votre maison ou pour trouver une idée de cadeau. Véritable concept store, Fabrique de Styles propose aussi d’autres rayons qui agrémentent votre quotidien : cosmétiques green, plantes vertes, épicerie…

Fabrique de Styles – 1525, route de Frans, Villefranche-sur-Saône