Lutte contre les violences faites aux femmes : à Lyon, une manifestation à Bellecour ce samedi

Un peu moins d'une vingtaine d'associations manifestent ce samedi sur la place Bellecour. Au lendemain de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, elles appellent à se réunir et manifester pour défendre cette cause. Le rassemblement débute à 14h du côté Saône de la place Bellecour. Un happening des femmes en blanc par Filactions enclenchera la mobilisation, avant des prises de parole et un départ pour la marche aux alentours de 15h. À noter : la volonté des associations organisatrices de proposer une tête de cortège composée uniquement de femmes. Le reste de la manifestation sera mixte.

"Les violences sexistes et sexuelles visent les femmes et les minorités de genre. Elles n'arrivent pas au hasard mais sont l'expression du patriarcat, qui est un système inégalitaire fondé sur un rapport de domination des hommes sur les femmes. Les violences sexistes et sexuelles s'inscrivent dans un continuum des violences c'est-à-dire, que toutes les violences exercées à l'encontre des femmes et des minorités de genre sont inséparables les unes des autres [...] Elles connaissent de nombreuses et diverses manifestations, allant du sexisme au quotidien aux violences conjugales et aux féminicides, des violences psychologiques au harcèlement sexuel, du viol aux violences gynécologiques et obstétricales, des atteintes au droit à l'IVG aux stérilisations forcées", dénoncent les associations participantes au cortège. Les prises de parole devraient également évoquer la situation des femmes à l'international, notamment en Iran, en Afghanistan ou encore en Pologne.

Les associations participantes : Filactions, Impact, Nous Toutes Rhône, Planning Familial 69, Femmes Solidaires, Collectif Me Too Lyon, Viffil, LDH69, Solidaires, UD CGT 69 Tous des Lyonnes, FSU69, PG 69, UCL/FRAP, NPA, Ensemble, PCF du Rhône, EELV Lyon.