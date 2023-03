Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 4 au 5 mars

Au programme ce week-end du 4 au 5 mars à Lyon : des conférences, des expositions, des festival de livre et des marchés.

Le week-end du 4 au 5 mars s'annonce chargé et culturel à Lyon. Il y en a pour tous les goûts : petits, grands, en famille ou entre amis. De la culture, des vêtements et des animations.

La fête du livre de Bron revient

@ Jean-Luc Bertini

La fête du livre de Bron, dont le thème cette année est "Un endroit où vivre", revient du 3 au 5 mars, à l'hippodrome de Parilly. L'événement propose une cinquantaine de rendez-vous, entre débats, tables rondes, rencontres et dédicaces. Lauréate du prix Goncourt 2022, avec son livre Vivre vite, la Lyonnaise Brigitte Giraud sera présente ce week-end.

> Hippodrome de Parilly, Bron, du 3 au 5 mars.

42e édition du salon Mahana

Direction la Halle Tony Garnier pour découvrir la 42e édition du salon du tourisme Mahana. Pendant ces trois jours, plus de 200 exposants professionnels sont présents dans les différents univers du salon (espace bonnes affaires, œnotourisme, village croisières et thalassothérapie) pour aider les visiteurs à trouver leur prochaine destination de voyage. Près de 250 destinations seront proposées.

> Halle Tony Garnier, du 3 au 5 mars

Le marché des créateurs à l'Hôtel-Dieu

Ce samedi 4 mars, le marché des créateurs Lyon Can Do It revient au Grand Hôtel-Dieu. Le marché propose de "chiner" des idées cadeaux des créateurs locaux venus de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Décorations, bijoux, illustrations, accessoires, vêtements, produits cosmétiques ou encore des produits alimentaires seront proposés à la vente.

> Hôtel-Dieu, samedi 4 mars

Le salon des vins et des vignerons indépendants

Bouteille de vin, image d'illustration © Julien Barletta

Le salon des vins des Vignerons Indépendants revient à Eurexpo pour une 17e édition, ce week-end du 3 au 5 mars. L'occasion de rencontrer des professionnels du secteur du vin et de la restauration venus des quatre coins de la France. Dès leur arrivée sur le salon, les visiteurs se verront offrir un verre de dégustation. L'entrée est payante, à partir de trois euros.

> Lyon Eurexpo, du 3 au 5 mars

Vide dressing "Les Filles de Lyon" à Croix-Rousse

Le collectif Les Filles de Lyon organise son deuxième rendez-vous de l'année pour les Lyonnaises qui veulent chiner des pièces de seconde main. Le vide-dressing a lieu à la Croix-Rousse du samedi 4 au dimanche 5 mars. L'entrée est payante, son tarif est fixé à deux euros.

> 83 grande rue de La Croix-Rousse, Lyon 4e, du 4 au 5 mars