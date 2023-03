Le spectacle des Enfoirés tourné à Lyon diffusé ce soir sur TF1

Après deux éditions sans public en raison du Covid-19, le show des Enfoirés revient sur le devant de la scène ce soir sur TF1.

L’hymne des Restos du Coeur va de nouveau résonner vendredi 3 mars sur TF1. Cette année, le concert des Enfoirés a été organisé et tourné à Lyon à la halle Tony Garnier. Au total, six concerts ont eu lieu devant 42 000 personnes à la fin du mois de janvier et la captation vidéo de l'un d'entre eux a été retenue afin d'être diffusée sur la première chaîne ce vendredi soir.

Lors de ce concert télévisé, intitulé "Enfoirés un jour, Enfoiré toujours", les téléspectateurs retrouveront 48 artistes, parmi lesquels sont toujours présents quelques fidèles : Mimie Mathy, Michèle Laroque ou encore Patrick Bruel, qui n’a manqué aucune édition depuis 1993. Il y aura également des petits nouveaux avec les premières apparitions de Mentissa (candidate de The Voice), du rugbyman Antoine Dupont et du pilote de formule 1 Esteban Ocon.

En 2022, le concert des Enfoirés avait attiré 7,97 millions de téléspectateurs soit la plus mauvaise audience enregistrée depuis 1995.

Pas de Pierre Palmade

Habitué de l'émission phare des Restos du Coeur l'humoriste Pierre Palmade, mis en examen pour "homicide et blessures involontaires" et placé en détention provisoire, après un accident de la route le 10 février dernier, ne fait pas partie de ce cru 2023. Une absence toutefois sans rapport avec son accident, puisque le tournage des spectacles a eu lieu bien avant ce terrible drame.