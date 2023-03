Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 11 au 12 mars

Au programme ce week-end du 11 au 12 mars à Lyon : des conférences, des expositions, des fêtes et des spectacles.

Le week-end du 11 au 12 mars s'annonce chargé et tourné autour de la culture à Lyon. Il y en a pour tous les goûts : petits, grands, en famille ou entre amis. De la culture, des spectacles et des animations.

23e édition du marché de la mode vintage

La 23 ème édition du Marché de la Mode Vintage revient à Lyon le 11 & 12 Mars 2023.

La 23e édition du Marché de la Mode Vintage organisée sur le thème "Kawaii" se déroule ce week-end, les 11 et 12 mars, à la Sucrière. Pendant deux jours, 200 exposants vendront leurs vêtements de seconde main et des DJ mettront l'ambiance en se relayant aux platines. Les deux niveaux de la Sucrière se transformeront en temple du vintage, avec des fripes, des objets déco, des vinyles...

> Sucrière, les 11 et 12 mars

Premier week-end pour découvrir l'exposition OBEY

Du 8 mars au 9 juillet le musée Guimet accueillera une grande retrospective des oeuvres de Obey. (Photo Hadrien Jame)

Pendant quatre mois, l’ancien musée Guimet de Lyon accueille près de 1 000 œuvres de la star américaine du street-art Shepard Fairey, alias OBEY. Sur place, les visiteurs pourront découvrir toute la palette de l’artiste, de son premier autocollant créé en 1998 à partir de l’image du catcheur français André The Giant, devenu par la suite son logo, à ses affiches sérigraphiées, en passant par ses tableaux sur toile, bois et métal ou ses oeuvres apposées sur des T-shirts et des skateboards.

> Musée Guimet, du 8 mars au 9 juillet 2023

Lire aussi : Premier regard, en images, sur l’exposition OBEY au musée Guimet

Un spectacle de patin sur glace

Image promotionnelle d'Holiday on Ice. Photo : Holiday On Ice/ Deen van Meer

Après trois ans d'absence, le groupe Holiday on Ice revient sur scène ce samedi 11 mars à la Halle Tony Garnier. Lors de ce spectacle intitulé "Supernova 2023", les patineurs artistiques danseront sur une succession de décors éblouissants et d'images 3D. Un spectacle à découvrir en famille ou entre amis.

> Halle Tony Garnier, samedi 11 mars

La Fête du timbre autour du vélo

La fête du timbre portée par l'association Philapostel Rhône-Alpes donne rendez-vous aux amoureux des timbres les 11 et 12 mars à l'espace 101 à Lyon 8e. Le thème de cette édition est le vélo. Au programme, un bureau de vente d'un timbre "vélo à assistance électrique", un bloc de 1 timbre rond "cyclotourisme", des stands de confectionneurs, un cachet spécial Fête du Timbre Lyon...

> Espace 101, Lyon 8e, les 11 et 12 mars, plus d'informations ici.

Des plantes à 1 euro

@ Plantes addict

Plantes Addict est de retour à Vaulx-en-Velin la Soie de 10 à 17 heures ce samedi 11 mars. A l'approche du printemps, il est temps de (re)trouver sa main verte et de dénicher une multitude de plantes, entre palmiers, oliviers, agrumes et plus de 100 variétés de plantes d'extérieur et d'intérieur à partir de 1 euro. L'entrée est gratuite et il est recommandé de venir avec un sac ou un carton.

> Chemins 236 avenue Franklin Roosevelt, Vaulx-en-Velin, samedi 11 mars