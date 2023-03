Les "Jeunes avec Macron" se réunissent à Lyon pour parler écologie ce week-end

Les militants macronistes réunis dans une salle polyvalente de Bron pour suivre le débat entre Macron et Le Pen, le 20 avril 2022.

Les Jeunes avec Macron (JAM) se rassemblent à Lyon les 11 et 12 mars, lors de leur forum annuel, pour parler d'e l’'écologie et de lutte contre le changement climatique.

Pas moins de 400 militants des Jeunes avec Macron (JAM) venus de toute la France vont se retrouver à Lyon pour le forum national annuel. Au programme, des échanges sur l’écologie et l’évolution de la lutte contre le réchauffement climatique animeront la plupart des débats, rapporte le Progrès.

Ce forum national se déroulera alors qu'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue samedi 11 mars. Des personnalités de la majorité présidentielle seront présentes tout au long du week-end, dont Ambroise Méjean, président des JAM et ancien candidat aux législatives dans le Rhône. D’ailleurs entre 16 heures et 18 heures, des actions de terrain et un rassemblement seront organisés dans le coeur de la ville.