Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans des 4 et 5 novembre

Lyon Capitale a sélectionné pour vous une liste non-exhaustive d’activités à faire ce week-end du 4 et 5 novembre.

Le Salon Équita Lyon

Équita Lyon continue jusqu’à ce dimanche. Le plus grand salon dédié au cheval permet de réunir les passionnés et les amateurs. Au rendez-vous ce week-end, Coupe du Monde de saut d’obstacles ou encore rencontre avec Béatrice de Lavalette, survivantes des attentats de Bruxelles en 2016. Plus d’informations.

L’étrange Noël des sorciers !

Découvrez L’Étrange Noel des Sorciers, le nouvel évènement du Festival Yggdrasil. Les 4 et 5 novembre, le Fort de Bron vous propose une expérience à mi-chemin entre Halloween et Noël. Venez visiter l’"incroyable ruelle magique, accessible seulement quelques heures par an", entièrement décorée pour l’occasion. Un invité de marque sera également présent, Kelyan Blanc, la voix française du sorcier le plus célèbre au monde, Harry Potter ! Réservez vos places dès maintenant.

Fête de fermeture du Ninkasi Gerland

Pour célébrer en beauté la fin de l’aventure Ninkasi Gerland, l’enseigne organise une fête à la hauteur de l'évènement. Samedi, de 12h à minuit au Kafé, les nombreux DJ qui ont marqué l’histoire vont se succéder aux platines, tandis que du côté du Kao, la fête battra son plein de 23h30 à 6h. Plus de 18 heures de fêtes et de musique pour conclure l’histoire de l’enseigne. Plus d’informations.

Salon des vins des vignerons indépendants

Pour tous les passionnés d’oenologie, ce salon est pour vous. Installé à la Halle Tony Garnier du 2 au 6 novembre, le salon met à l’honneur les vins et les vignerons de la région. De nombreuses activités sont prévues, notamment des ateliers dégustations. Le salon est ouvert de 10h à 20h. Plus d’informations.

Festival Peinture Fraîche

Pour sa 5e édition, le célèbre festival a posé ses bombes de peinture dans les anciennes usines Fafgor-Brandt. Présent jusqu’au 5 novembre, le festival vous fait découvrir plusieurs fresques de tous les styles sur 5 000 m2. De quoi s’en mettre plein les yeux. Des ateliers et des visites sont également proposés aux visiteurs ! Plus d’informations.