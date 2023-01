Le charme convivial des villages de montagne : Saint-Sorlin-d’Arves, Bonneval-sur-Arc et Sixt-Fer-à-Cheval

Partie 1. Loin des grandes stations alpines, ces stations-villages parient sur l’authenticité et la convivialité. Lyon Capitale vous propose trois escapades dans des villages de caractère : Saint-Sorlin-d’Arves, Bonneval-sur-Arc et Sixt-Fer-à-Cheval.

© OT Saint Sorlin d'Arves - V. Bellot-Mauroz

Saint Sorlin-d'Arves, village de caractère

Au pied du col de la Croix de Fer, dans la vallée de la Maurienne, Saint-Sorlin-d’Arves a préservé un caractère authentique de village.

Chalets typiquement savoyards, chapelles, église baroque et fermes égrenées le long des quatorze hameaux composent l’âme de la station, perchée à 1 600 mètres d’altitude. Si le village cultive son charme et sa spécificité (le beaufort AOP des Arves fait la fierté des Sorlinois), il n’en offre pas moins du grand ski. Le domaine est en effet connecté au massif des Sybelles, qui relie six stations entre elles proposant au total 136 pistes de ski, 68 remontées mécaniques pour tous les niveaux entre 1 100 et 2 620 mètres d’altitude.

Le quatrième plus grand domaine skiable de France offre en toile de fond une vue imprenable sur les majestueuses aiguilles d’Arves, la chaîne de Belledonne, le pic de l’Étendard et le Mont-Blanc.

Un dépaysement assuré au cœur de paysages grandioses à 360°. Itinéraires en raquettes, découverte du patrimoine et de l’art baroque complètent les activités proposées tandis que la coopérative fromagère de Saint-Sorlin-d’Arves promet, elle, un voyage gustatif.

www.saintsorlindarves.com

© Tristan Shu

Bonneval-sur-Arc, une perle dans un écrin

Blotti au pied du col de l’Iseran, le plus haut village de Maurienne est aussi l’un des mieux préservés. Grâce à un développement lent et contrôlé, loin de la course à la croissance d’autres stations concurrentes, cette station familiale a su conserver une architecture traditionnelle avec ses chalets en pierre et ses toits couverts de lauzes (pierres plates utilisées comme tuiles).

Classé parmi les “plus beaux villages de France”, Bonneval-sur-Arc est également un spot de glisse d’exception. Étagés entre 1 800 et 3 000 mètres d’altitude sous la pointe d’Andagne (3 217 mètres), ses 30 kilomètres de pistes offrent un terrain de jeu varié, engagé par endroits, sur un dénivelé important et intégré à un paysage saisissant de haute montagne.

Balades en raquettes et en chiens de traîneau comptent également parmi les activités hivernales proposées sur place. Atout non négligeable, la station bénéficie d’un enneigement souvent tardif, permettant de skier jusqu’à mi-mai.

Le 18 mars 2023, pour la deuxième année, Bonneval-sur-Arc accueille les French Freeride Series : les meilleurs freerideurs français s’élanceront pour faire le meilleur run et tenter de se qualifier pour la coupe du monde de freeride. À ne pas rater également : les descentes freeride “full moon” qui permettront à quelques têtes d’affiche de dévaler des couloirs de nuit, à la lumière de puissants projecteurs. Un spectacle inédit à suivre depuis le village.

www.bonnevalsurarc.fr

© Bouilleur de cru

Sixt-Fer-à-Cheval, lové au cœur des montagnes

Authentique village haut-savoyard situé dans la vallée du Giffre, Sixt-Fer-à-Cheval est la plus petite station du Grand-Massif.

Réputé pour son patrimoine architectural et la beauté des sites naturels, le village est classé parmi les plus beaux de France. De 800 à 1 600 mètres, le domaine skiable de Sixt est idéal pour les enfants et débutants tandis que quelques pistes rouges et noires combleront les plus confirmés.

À ne pas manquer, la descente sur Sixt-Fer-à-Cheval par la piste des Cascades, une bleue de 14 kilomètres dans un décor somptueux, au départ des Grandes Platières (1 700 mètres de dénivelé).

Pour les passionnés avides de sensations, un forfait Grand-Massif permet grâce à un système de navettes gratuites de relier le Grand-Massif, troisième domaine skiable interconnecté des Alpes françaises. S’ouvre alors un paradis blanc de 139 pistes, 62 remontées mécaniques entre 700 et 2 500 mètres.

Ski nordique, balades en raquettes, initiation au ski de rando ou à la cascade de glace, balades en chiens de traîneau permettent également d’appréhender différemment ce cadre exceptionnel.

www.grand-massif.com/votre-destination/domaine-skiable/nos-stations/sixt