Fabienne Buccio, préfète du Rhône, a dévoilé les derniers chiffres du trafic de stupéfiants dans la région lyonnaise. Cinq mois après le lancement du plan d'action départemental de restauration de la sécurité du quotidien, les chiffres témoignent de l'implantation des trafiquants de plus en plus grande.

C'est à travers un long entretien accordé à nos confrères du Progrès que la préfète Fabienne Buccio a dressé un bilan sécuritaire autour de la question du trafic de stupéfiants dans la région lyonnaise. Dans une interview en forme de communiqué statistique, la préfète dévoile les derniers chiffres de la délinquance dans le département du Rhône. "Au global, on a mis en cause pratiquement 20 000 individus sur tous les sujets, avec une majorité liée au deal, mais on ne ferme pas les yeux sur les autres actes de délinquance" débute Fabienne Buccio.

A lire aussi : Cinq points de deal démantelés par la BST du Tonkin à Villeurbanne : "Le pari n'est pas gagné mais on a avancé"

"On a fait plus de 8 000 gardes à vue. 550 personnes ont été écrouées. Ce plan d’action donne des résultats, alors que des organisations criminelles cherchent à s’implanter à Lyon" poursuit-elle, cinq mois après le lancement du plan d'action départemental de restauration de la sécurité du quotidien.

Lire aussi : “Sur Telegram, un clan proposait un contrat de 35 000 euros pour éliminer… cinq personnes”

Ils se surnomment shooters et diffusent leurs exploits sanguinaires sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans la France du narcotrafic du XXIe siècle.

Des Marseillais qui tentent de s'implanter à Lyon

Précisément sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, Fabienne Buccio explique que 85 homicides et tentatives d'homicide ont été relevés depuis le début de l'année dans le département, contre 49 sur la même période en 2024 (+73,5%). "Tous les homicides liés au trafic de stupéfiants ont été résolus. On a arrêté les auteurs" affirme-t-elle, tout en dévoilant que des trafiquants marseillais ont bien été repérés à Lyon ces derniers mois. "On est arrivé à repousser la première vague de marseillais. Il y en aura d'autres, on ne se fait pas d'illusion" complète-t-elle.

Si la région lyonnaise compte encore environ 135 points de deal répertoriés par la préfecture, Fabienne Buccio a également salué le travail mené dans le quartier du Tonkin, à Villeurbanne, depuis l'installation de la brigade spécialisée de terrain. Une brigade qui a permis de supprimer cinq des huit points de deal du quartier.

Lire aussi : "Aujourd’hui, la DZ Mafia est une sorte de franchise criminelle, une fédération d’associations criminelles. C’est comme une pieuvre qui a pris toutes les villes et diversifie ses activités au racket de commerces, de restaurants ou de boîtes de nuit à l’extorsion de fonds avec une capacité de projection, notamment dans la région de Lyon."

Les ressortissants algériens ciblés par la préfète

Dans ce même entretien, Fabien Buccio évoque également "le sentiment d'impunité qui se développe chez des Algériens en situation irrégulière, qui nous pose problème". Expliquant que plus de 30% des personnes interpellées pour des affaires de vols avec violence sont des Algériens, la préfète du Rhône dénonce la difficulté pour l'Etat français de les expulser vers leur pays d'origine, dans un contexte de tension diplomatique entre Paris et Alger. "On n’arrive pas à les expulser" témoigne-t-elle. Avant de poursuivre : "Depuis un an, on n’a aucun laissez-passer pour l’Algérie de la part du consul général de Lyon. Même quand ils ont des passeports, et qu’on envoie une escorte, ils refusent leurs ressortissants."

Des personnes en situation irrégulière qui représentent, concernant le trafic de stupéfiants, plus d'un tiers des personnes interpellées.

A lire aussi : À Lyon, les “faux mineurs” délinquants sur la sellette