Le Théâtre François Ponsard de Vienne a l’excellente idée de reprendre le spectacle mis en scène par Emmanuel Meirieu, Les Naufragés, inspiré du livre éponyme de Patrick Declerck.

A l’origine du spectacle Les Naufragés, créé aux Nuits de Fourvière en juin 2018, il y a le livre de Patrick Declerck, Les Naufragés – Avec les clochards de Paris, paru aux éditions Plon en 2001.

L’écrivain belge y raconte son étrange et difficile expérience. En 1980, le jeune homme, étudiant en ethnologie, décide de se mêler aux clochards, de partager leur vie.

Un soir, dans sa chambre de la Cité universitaire, il s’équipe d’un collier antipuce et de poudre anti-gale, s’asperge de gros rouge, s’affuble d’un vieux bonnet, et se fait embarquer le soir même par le car de ramassage pour le Centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre et son centre d’hébergement pour les sans-abri. C’est le début d’une aventure qui durera 1 an et demi.

La douleur de ces existences tronquées, fracassées, rongées par l’alcoolisme et la dépression.

Emmanuel Meirieu, s’est inspiré de l’ouvrage de l’écrivain et surtout des personnages bien réels qu’il met en scène. Dans un décor grandiose, où un navire s’est échoué, comme un rêve qui a tourné au cauchemar, il donne la parole au thérapeute qui tente de s’occuper des nombreux SDF qui gravitent dans son centre d’aide.

C’est François Cottrelle qui lui prête son impressionnante carrure et sa voix sépulcrale. Il dit la douleur de ces existences tronquées, fracassées, rongées par l’alcoolisme et la dépression. Il raconte les destins effroyables comme celui de cet homme qui s’est laissé mourir à la porte du refuge. Un spectacle sombre et inoubliable, un choc salutaire.

Les Naufragés, vendredi 11 mars 2022 à 20h30 au Manège, 30 avenue du Général Leclerc, Vienne.

Renseignements, réservations : Théâtre de Vienne. 4, rue Chantelouve. Vienne. 04 74 85 00 05.