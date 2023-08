Plus de 20 hectares de forêt détruits par les flammes dans la Drôme

Les deux feux de forêt qui se sont déclarés cette semaine dans les Baronnies, à Izon-la-Bruisse et Propiac, ont détruit plus de 20 hectares, mais sont désormais fixés.

Partis mardi 15 août et jeudi 17 août d’Izon-la-Bruisse et Propiac, deux incendies ont ravagé plus de 20 hectares de forêt dans les Baronnies cette semaine. D’après nos confrères du Dauphiné-Libéré, ce vendredi 18 août, 140 pompiers sont encore mobilisés pour tenter d’éteindre les deux feux après avoir réussi à les fixer.

À ce stade, le secteur d’Izon-la-Bruisse est le plus touché, puisque 16 hectares sont déjà partis en fumée. Du côté de Propiac, les flammes ont calciné environ 5 hectares de forêt. Pour l’heure, les causes des deux départs de feu n’ont pas encore été établies, précise le quotidien régional, mais l’incendie d’Izon-la-Bruisse pourrait avoir été déclenché par le passage d’un engin dans la forêt.