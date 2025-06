Bourg-lès-Valence accueille la 4e édition du Festival Deux Nuits organisée par L'équipée. Au programme cinéma d’animation sous les étoiles, concerts, ateliers et foodtrucks.

Installée à La Cartoucherie, dans le parc Bernard Piras, L’équipée organise, pour la quatrième année, le Festival Deux Nuits, les 27 et 28 juin, avec deux soirées entièrement dédiées au cinéma d’animation en plein air.

Pour le vendredi 27 juin, la soirée est dédiée aux adolescents et aux adultes. Un concert des groupes Deuzel et Elle Danse sera en première partie, suivi de la projection du long-métrage Tokyo Godfathers de Satoshi Kon. Le film, est précédé de deux courts-métrages réalisés par des étudiants de La Poudrière.

Le samedi 28 juin sera, quant à lui, dédié aux familles. Avec la projection de Calamity, un long-métrage inspiré de l'enfance de Martha Jane Cannary, la célèbre Calmity Jane. En plus des projections, le public pourra participer à différentes activités en journée. Les festivaliers pourront faire des ateliers d'expérimentation de cinéma d'animation, ou encore des visites guidées du site de La Cartoucherie ainsi que des animations sur le développement durable (les activitées doivent être réservée par téléphone en amont).

Un festival ouvert a tous avec une volonté éco-responsable

L’événement s’inscrit dans la volonté de rendre le 7e art accessible à tous. Le festival est gratuit, sur simple adhésion à L’équipée (4 € par personne ou 10 € par famille), qui permet aussi d’accéder à d’autres activités culturelles toute l’année.

Quelques nouveautés pour cette édition 2025, l’affiche du festival a été confiée à Osman Cerfon, réalisateur et illustrateur. Le festival voulais opter pour une création inspirée du lieu emblématique de La Cartoucherie. Le festival s'engage aussi dans une démarche bas carbone pour réduire son impact environnemental, et est en collaboration avec La Cartouch'Verte et le Syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD).