Ce dimanche 12 juin, les Lyonnais et les habitants des 14 circonscriptions du Rhône seront appelés à voter pour le 1er tour des élections législatives afin d’élire leurs députés. Les électeurs qui ne peuvent pas se rendre dans leur bureau de vote, mais qui souhaitent tout de même s’exprimer peuvent encore le faire via une procuration, explications.

Un peu moins de deux mois après l’élection présidentielle, qui a vu la réélection d’Emmanuel Macron, les électeurs lyonnais sont de nouveau appelés à se rendre dans l’isoloir ce dimanche 12 juin pour élire leurs députés. Dans le Rhône, 14 postes sont à pourvoir, dont 4 sont situés à Lyon.

Voter est un droit et un devoir démocratique donné à tous les Français majeurs inscrits sur les listes électorales. Les personnes qui ne sont pas en mesure de se rendre aux urnes peuvent cependant faire une procuration en chargeant un autre électeur de voter à leur place et il n’est pas trop tard à cinq jours du second tour. On vous explique.

À qui faut-il confier la procuration ?

Tous les électeurs dans l'incapacité de pouvoir voter peuvent entreprendre la démarche. Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a été assoupli et répond à de nouvelles modalités. Un électeur peut désormais donner procuration à un électeur de son choix, même si celui-ci n'est pas inscrit dans la même commune. Cependant, la personne chargée du vote (mandataire) doit obligatoirement se rendre dans le bureau de vote où est inscrit l’absent.

Comment effectuer une procuration ?

Selon le site Service-Public.fr , il existe trois façons différentes d'effectuer la démarche.

La première : avec le téléservice MaProcuration . En remplissant le formulaire en ligne, le mandant recevra une référence d'enregistrement « Maprocuration ». Il faudra ensuite faire valider la demande auprès d'un agent de police, d'un gendarme, ou alors dans un consulat. Au moment de la validation, les agents auront uniquement besoin de cette référence et de la carte d'identité du demandeur.

La deuxième : avec le formulaire disponible sur internet. Après remplissage et impression, il faudra là aussi se rendre dans un commissariat de police, une gendarmerie, ou un consulat.

Avec le formulaire (Cerfa n° 12668*03) disponible au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal ou au consulat.

Jusqu'à quand peut-on effectuer la demande ?

La procuration doit être faite le plus tôt possible, notamment à cause des délais d'acheminement. Toutefois, il est possible de faire une procuration à tout moment, et ce jusqu'à la veille du vote, mais si la mairie ne reçoit pas votre demande à temps, vous risquez tout simplement de ne pas pouvoir voter.

Peut-on résilier une procuration ?

Oui. Depuis cette année, il est possible de résilier une procuration établie sur le téléservice Maprocuration . Encore une fois, il est demandé de se rendre en personne devant un policier, un gendarme ou un agent du ministère des affaires étrangères pour faire valider cette demande de résiliation. Il est également possible de vérifier si une procuration a bien été donnée ou reçue sur le service en ligne Interroger votre situation électorale.